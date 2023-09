Moderný solárny článok – základ pre dnešné solárne panely – je americkým vynálezom. V roku 1954 výskumníci z Bellových Laboratórií predviedli prvú verziu tejto technológie, ktorá bola dostatočne účinná. Ale o 69 rokov neskôr sa drvivá väčšina solárnych panelov vyrába v Číne.



Podľa BloombergNEF má ázijský národ v súčasnosti kapacitu dostatočnú na výrobu 70-krát viac solárnych panelov ako USA. Keď sa svet odkláňa od fosílnych palív a smeruje k obnoviteľným zdrojom, solárna energia nadobudla obrovský význam a neschopnosť Ameriky držať krok s Čínou sa stáva čoraz väčšou strategickou záťažou.



V minidokumente Bloomberg Originals Skrytá hrozba pre energetickú bezpečnosť USA sa popisuje, ako sa Amerika v tomto kritickom sektore snaží znovunadobudnúť stratenú pôdu pod nohami miliardami dolárov na základe zákona prezidenta Joea Bidena o znižovaní inflácie. Dominancia Číny v solárnom výrobnom priemysle umožnila tejto krajine ujať sa vedúcej úlohy v boji za spomalenie globálneho otepľovania. BloombergNEF odhaduje, že do roku 2030 bude celosvetová slnečná kapacita trikrát väčšia ako veterná energia na pevnine a na mori.



Prvenstvo Číny je výsledkom dvoch desaťročí trvalej vládnej podpory, ktorá znížila náklady na výrobu solárnych panelov a pomohla podporiť koncové trhy. Výroba a používanie solárnej technológie je hlavnou témou týždňa v New Yorku počas Newyorského klimatického týždňa, každoročného stretnutia vedúcich predstaviteľov podnikov, vedcov a politikov pred koncoročným samitom OSN o zmene klímy alebo COP28. Účastníci sa budú snažiť o strojnásobenie obnoviteľných zdrojov do konca desaťročia. Solárna energia bude pravdepodobne najväčším samostatným prispievateľom k dosiahnutiu tohto cieľa.