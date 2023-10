Riziko prerušenia finančnej pomoci Američanov napadnutej Ukrajine sa zväčšuje, a to v dôsledku zvrhnutia Kevina McCarthyho z funkcie predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, píše Financial Times.

Situácia v Bielom dome takisto vyvoláva otázniky nad zahraničnopolitickými cieľmi Bidenovej administratívy, ktorá sa snaží nadviazať globálne spojenectvá v boji s ruskou agresiou a rastúcimi hrozbami zo strany Číny. „Upokojíme Putina a prerušíme pomoc Ukrajincom? Ak niečo také urobíme, bude to náš problém,“ povedal minulý týždeň predseda senátneho výboru pre ozbrojené sily Jack Reed.



Obavy znásobila skutočnosť, že Jim Jordan – jeden z dvoch popredných kandidátov na nahradenie McCarthyho vo funkcii, ktorého podporuje bývalý prezident Donald Trump –, bol voči pomoci Ukrajine otvorene skeptický, ak nie nepriateľský. Ďalší hlavný uchádzač Steve Scalise v minulosti podporoval financovanie Ukrajiny.

„Jim Jordan je silným kandidátom a hlasoval proti financovaniu Ukrajiny. Takže by som sa bála, keby som bola v koži [Volodymyra] Zelenského a jeho tímu, ktorý by z diaľky sledoval vývoj americkej domácej politiky,“ povedala Rachel Rizzoová z Európskeho centra Atlantickej rady.

Obavy o budúcnosť financovania Ukrajiny narastajú potom, čo bol návrh minulú sobotu vynechaný zo schvaľovacieho procesu vlády aspoň do polovice novembra. Prezident Joe Biden sa následne pokúsil ubezpečiť amerických priaznivcov Ukrajiny a spojencov na celom svete, že pomoc nakoniec bude schválená.



„Čas nie je náš priateľ. Máme dostatok finančných zdrojov na to, aby sme po dlhšiu dobu napĺňali požiadavky Ukrajiny na bojisku, ale potrebujeme, aby Kongres konal a zabezpečil, že nedôjde k narušeniu našej podpory,“ povedal novinárom hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. J. Biden poznamenal, že väčšina členov Snemovne reprezentantov a Senátu v oboch stranách tvrdí, že podporujú ďalšiu finančnú pomoc Ukrajine. Pripustil však, že je potrebný koordinovanejší postup. „Zakrátko prednesiem prejav na túto tému a vysvetlím, prečo je pre Spojené štáty a našich spojencov nesmierne dôležité, aby sme svoj záväzok dodržali,“ povedal americký prezident.

„Vaša administratíva nedokázala formulovať stratégiu, ktorá by načrtla, ako americká pomoc pomôže Ukrajine dosiahnuť víťazstvo nad Ruskom a zároveň uprednostní a presadí americké záujmy,“ oponuje republikán Jim Risch z výboru pre zahraničné vzťahy Senátu. Je to už aj o diskusii, či USA „hrali, alebo nehrali v tejto vojne správne“, poznamenáva však Raphael Cohen zo svetoznámeho think tanku RAND Corporation.