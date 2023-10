Keď si Amber Lombardiová išla minulý rok kupovať auto, vedela, že potrebuje výkonné vozidlo schopné ťahať veľký príves, v ktorom má svoju mobilnú zubnú ambulanciu. Podmienkou bola elektrina, aby v prívese mohli fungovať všetky jej stomatologické zariadenia. Vybrala si hybridnú verziu klasického modelu F-150 od Ford Motor, uvádza Bloomberg. Auto stojí menej a stále výrazne šetrí účty za palivo. „Momentálne nebolo v našich silách mať plne elektrické vozidlo,“ hovorí výkonná riaditeľka Mainely Teeth v americkom Portlande A. Lombardiová.

V posledných rokoch však hybridy upadali do nemilosti. Štedré vládne stimuly skôr smerovali do vývoja plne elektrických vozidiel. Teraz sa kombinované modely vracajú, pretože potenciálnych kupcov elektrických vozidiel čoraz viac odrádzajú ich vysoké ceny a nedostatočná nabíjacia infraštruktúra.

Niečo pre masový trh

Podľa GlobalData sa predaj hybridov v USA od roku 2020 viac ako zdvojnásobil a tento rok smeruje k nárastu o 35 percent. „Automobilový priemysel nefunguje v režime, v ktorom stačí stlačiť gombík a všetko je inak,“ hovorí viceprezident spoločnosti Jeff Schuster. Hybridy sú podľa neho spôsobom, ako môže masový trh začať prechádzať k elektrickým vozidlám.



Aby si získal niektorých z týchto zákazníkov, zdvojnásobil Ford výrobu svojho tri roky starého hybridu F-150 a znížil cenu o 1 900 dolárov, čím sa približne vyrovná modelu s čisto benzínovým motorom. Je takmer o desať percent lacnejší než všetky elektrické modely, ktoré sa na trhu objavili v roku 2022. Cieľom spoločnosti Ford je v priebehu nasledujúcich piatich rokov zoštvornásobiť predaj hybridných vozidiel a ponúkať túto technológiu v rámci celého radu. „Úprimne povedané, prekvapilo nás, aké sú hybridy obľúbené,“ povedal ešte v júli generálny riaditeľ Fordu Jim Farley.

Nepomohli ani kroky Tesly

GlobalData očakáva, že aj predaj hybridov Toyoty tento rok vzrastie o 7,5 percenta na viac ako 600-tisíc kusov. Približne jednu tretinu predaja tejto automobilky v Spojených štátoch tvoria hybridy.



Očakáva sa, že počet všetkých hybridných modelov na americkom trhu sa do roku 2026 oproti roku 2020 zdvojnásobí. Ďalšími dôležitými hráčmi sú Hyundai a Honda, ktorí by tento rok mohli spoločne ovládať 32 percent amerického trhu s hybridnými modelmi.



Predaj hybridných modelov v Spojených štátoch sa tento rok blíži k 1,4 miliónu v porovnaní s takmer 1,2 miliónmi plne elektrickými. Američania prijímajú elektromobily pomalšie ako európski a čínski spotrebitelia v dôsledku nedostatočnej nabíjacej infraštruktúre, ako aj vyššej ceny elektromobilov. A to aj napriek tomu, že Tesla tento rok opakovane znižovala ceny. Z údajov Edmunds.com vyplýva, že priemerná cena EV v Spojených štátoch bola v auguste 59 752 dolárov v porovnaní so 45 567 dolármi za model s benzínovým motorom.