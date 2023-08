Inflácia ukrajuje z rodinných rozpočtov všade vo svete, nevynecháva ani Spojené štáty. Podľa novej správy spoločnosti LendingClub až 61 percent dospelých Američanov uviedlo, že žije od výplaty do výplaty; vlani sa ich takto vyjadrilo 59 percent, uvádza web cnbc.com.



V porovnaní s prudko rastúcou infláciou spred roka by však spotrebitelia už mali cítiť určitú úľavu. V júni aj v júli došlo k zmierneniu tempa rastu cien, pričom jadrová inflácia sa každý mesiac zvýšila o 0,2 percenta, vyplýva z údajov amerického štatistického úradu práce.

Napriek týmto pozitívnym ukazovateľom však predseda Fedu Jerome Powell uviedol, že inflácia „je stále príliš vysoká“ a varoval, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb nie je vylúčené. Predstavitelia americkej centrálnej banky už zvýšili kľúčovú sadzbu 11-krát, čím ju posunuli do cieľového rozpätia 5,25 až 5,5 percenta, čo je najvyššia úroveň za viac ako 22 rokov.



„Spotrebitelia nepochybne naďalej pociťujú vplyv inflácie a rastúcich úrokových sadzieb,“ povedal vedúci oddelenia kreditných kariet a nezabezpečených pôžičiek TD Bank Chris Fred. Zo štúdie okrem iného vyplýva, že najviac zasiahnutí vysokými cenami sú pracovníci s nižšími príjmami, pričom ide najmä o ceny potravín a iných bežných potrieb, keďže tieto výdavky tvoria väčšiu časť ich rozpočtu.



Až 78 percent spotrebiteľov zarábajúcich menej ako 50-tisíc dolárov ročne a 65 percent tých, ktorí zarábajú medzi 50- a 100-tisíc dolármi, žilo v júli od výplaty do výplaty, zistil LendingClub. Z tých, ktorí zarábajú 100-tisíc dolárov alebo viac, priznalo takýto status 44 percent.



Podľa samostatného prieskumu finančnej dôvery CNBC Your Money, ktorý sa uskutočnil v marci, približne 70 percent Američanov konštatuje, že im finančná situácia spôsobuje stres, a to najmä v dôsledku inflácie, rastúcich úrokových sadzieb a nedostatku úspor.



Len 45 percent dospelých uviedlo, že má núdzový fond. Z tých, ktorí disponujú nejakými úsporami, približne 26 percent respondentov uviedlo, že majú našetrených menej ako päťtisíc dolárov. Prieskum teda naznačuje, že 58 percent Američanov žije od výplaty do výplaty.