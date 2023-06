Budúcoročné letné olympijské hry vo francúzskom Paríži by mohli okrem výkonov športovcov zaujať aj iným spôsobom. Nemecká spoločnosť Volocopter prišla s plánom, že by počas hier chcela svojimi elektrickými lietajúci taxíkmi prepravovať pasažierov, píše Bloomberg.

Predstavitelia firmy dúfajú, že pre svoj stroj VoloCity, pripomínajúci helikoptéru, získajú od európskeho regulátora povolenie najneskôr v druhom kvartáli budúceho roka, teda tesne pred začiatkom olympiády.

Ako povedal generálny riaditeľ Volocopteru Dirk Hoke na parížskom aerosalóne, spoločnosť sa snaží robiť veci jednoducho, pretože „regulátor uprednostňuje jednoduché veci“. Špecifikom lietajúceho stroja VoloCity je predovšetkým využitie viacerých nových technológií, vrátane inovatívnych materiálov či batérií.

Spoločnosť Volocopter, ktorá začínala ako startup, zamestnáva 700 ľudí a je schopná vyrobiť asi 50 strojov VoloCity ročne, doplnil Hoke. Po získaní dizajnového a výrobného certifikátu predstavuje získanie povolenia na prevádzku ďalší z cieľov firmy.

Ak pôjde všetko podľa plánov, v Paríži by počas olympijských hier mohlo lietať päť strojov VoloCity. Tie by využívali letové trasy schválené francúzskym leteckým úradom, ktoré v súčasnosti bežne používajú helikoptéry. Spájať by mohli viaceré športoviská, ale takisto aj parížske letisko Charlesa de Gaulla s letiskom Le Bourget.