Symptómy Alzheimerovej choroby u niektorých pacientov môže zhoršiť vystavenie sa svetlu v nevhodný denný čas. Nové zistenia môžu pomôcť pri vývoji nových terapií na liečbu tohto neurologického ochorenia. Informoval o tom denník Independent.

Výskum tímu z University of Virginia v USA publikovaný vo vedeckom časopise Frontiers in Aging Neuroscience uvádza, že symptómy Alzheimerovej choroby sa zhoršili pri vystavení sa silnému svetlu neskoro počas dňa. To mohlo spôsobiť poruchy spánku, o ktorých sa predpokladá, že prispievajú k progresii ochorenia.

Problémy s nepravidelným spánkom

V novej štúdii vedci na myšiach pozorovali prirodzené biologické hodiny tela (cirkadiánny rytmus) v prípade Alzheimerovej choroby. Myši museli znášať „jet lag“ (pásmovú chorobu) vystavením svetlu v iných častiach dňa, ako boli zvyknuté a potom sa skúmala zmena ich správania.

„Dúfame, že tento výskum nám pomôže vyvinúť svetelné terapie, ktoré môžu ľudia použiť na zníženie progresie Alzheimerovej choroby,“ povedala autorka štúdie Heather Ferrisová.

Opatrovatelia ľudí s Alzheimerom u pacientov často pozorujú problémy s nepravidelným spánkom. Nová štúdia naznačuje, že terapia využívajúca svetlo by mohla lepšie zvládnuť ich spánkový cyklus.

Svetelné podnety

„Cirkadiánne poruchy boli pri Alzheimerovej chorobe známe už dlho, ale doteraz sme celkom nechápali, čo ich spôsobuje,“ povedal spoluautor štúdie Thaddeus Weigel.

Biologické hodiny tela sa riadia svetelnými podnetmi a postupne sa im prispôsobujú. Myši s Alzheimerovou chorobou sa adaptovali na šesťhodinovú zmenu času podstatne rýchlejšie ako kontrolné myši, pravdepodobne pre svoju zvýšenú citlivosť na zmeny svetla.

Alzheimerova choroba je najbežnejšou formou demencie, ktorá celosvetovo postihuje viac ako 50 miliónov ľudí. Hlavným prejavom je progresívna strata pamäte až do takej miery, že pacienti majú problémy zvládať každodenný život.