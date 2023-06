V najnovšom luxusnom all inclusive rezorte v Playa del Carmen v Mexiku si zákazník môže dať sedemchodovú večeru od jedného z najlepších svetových šéfkuchárov. Prípadne nechať svojho komorníka doniesť šampanské uprostred noci do vonkajšej hydromasážnej vane alebo sa džungľou odviezť obojživelným vozidlom. K dispozícii je tam celkovo 63 apartmánov s výhľadom na oceán, no noc môže bez problémov jednu osobu stáť dvetisíc dolárov na noc.



Takmer každá významná značka v oblasti hotelierstva zdvojnásobuje počet špičkových all inclusive zariadení, či už prostredníctvom akvizícií ako spoločnosť Hyatt Hotels, ktorá za 2,7 miliardy dolárov získala spoločnosť Apple Leisure Group, alebo rozšírenia existujúcich značiek a nehnuteľností. Napríklad Marriott International Inc. má vo výstavbe šesť luxusných all-inclusive nehnuteľností pod vlajkami Ritz-Carlton, Luxury Collection a W, ktoré sa v najbližších troch rokoch otvoria v lokalitách vrátane Mexika a Brazílie.



„Sme nadšení, že môžeme pretvoriť to, čo luxusný all inclusive rezort ponúka,“ hovorí prezidentka divízie luxusných značiek spoločnosti Marriott International Tina Edmundson v súvislosti s otvorením Almare v Mexiku v roku 2024.

Bloomberg pripravil prehľad niekoľkých najnovších luxusných rezortov, ktoré radikálne prehodnotili sektor all inclusive.

Emerald Faarufushi Resort & Spa, Maledivy

Pobyt na Maldivách zvyčajne vyžaduje veľa peňazí, ale nie tu. Dovolenkári na tomto ostrove lemovanom hojdajúcimi sa mäkkými koralmi a trblietavými papagájmi majú bezplatný prístup do siedmich barov a reštaurácií. Samozrejmosťou sú súkromné bazény s nekonečným okrajom, vonkajšie sprchy a možnosť kúpania pod hviezdami.

Pár zaplatí 764 dolárov za noc.

Naviva, rezort Four Seasons, Punta Mita, Mexiko

Na vybudovanie tejto kolosálnej skalnej svätyne, ktorá kladie dôraz na udržateľnosť, neboli vyrúbané žiadne stromy. Namiesto toho sa Four Seasons rozhodla vybudovať pozemok s priestorom pre 15 plátenných stanov – každý s obývacou izbou pod holým nebom, ohniskom, hojdacou sieťou a súkromným ponorným bazénom.



Celý priestor je určený na prilákanie hostí do prírody s all inclusive cenami, ktoré zahŕňajú dennú kúpeľnú liečbu a aktivity so sprievodcom. Obľúbenými sú ochutnávky kávy alebo nočné kúpanie v lese.

Izby stoja od 3 210 dolárov za pár na noc s minimálnou dĺžkou pobytu na dve noci.

Castle Hot Springs, Arizona

Starý západ sa stretáva s moderným luxusom na tomto mieste Sonorskej púšte, ktorý navštevovali Rockefellerovci a Rooseveltovci. Aj keď bol hotel odvtedy úplne zrekonštruovaný, stále sa teší polohe uprostred kaňonov lemovaných kaktusmi a geotermálnymi horúcimi prameňmi.



Rezort zahŕňa 30 izieb, niektoré vybavené teleskopmi na pozorovanie hviezd, iné vonkajšími vaňami. Na mieste je aj farma, ktorá zásobuje svoju hlavnú reštauráciu Harvest.



Izba vyjde jeden pár na 1 500 dolárov na noc s minimálnou dĺžkou pobytu na dve noci.

Shinta Mani Mustang, Nepál

Toto zariadenie známeho hoteliéra Billa Bensleyho sa nachádza medzi dvoma horskými masívmi v odľahlej budhistickej oblasti Mustang, ktorá bola po stáročia pre cudzincov uzavretá. Jeho 29 masívnych suít je zariadených v tibetskom štýle s látkami a drevom z miestnych zdrojov. Z každej sa naskytá výhľad na pohorie Nilgiri zahalené eukalyptom.

Cena: 1 800 dolár pre pár na noc s minimom na päť nocí.

La Casa de la Playa, Playa del Carmen, Mexiko

Tento rezort, ktorého názov v preklade znamená „dom na pláži“, akcentuje myšlienku all inclusive stravovania. Jeho hlavnú reštauráciu Estero otvorili v decembri 2022 a vedie ju peruánska superstar Virgilio Martínez Véliz, ktorá pripravuje sedemchodové menu.



Na menu sú aj výbery z rozsiahlej vínnej pivnice, kde si môžete do izby vziať fľaše mexického vína či tequily. V okolí sú k dispozícii priestory ôsmich dobrodružných parkov, ktoré vlastní materská spoločnosť Xcaret.

Izby stoja od 1 700 dolárov na pár a noc.