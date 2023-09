Čínska internetová spoločnosť Alibaba sprístupní verejnosti svoj model umelej inteligencie Tongyi Qianwen. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej to znamená, že firma získala pre jeho masové uvedenie na trh súhlas čínskych regulačných orgánov. Čínske úrady nedávno zvýšili podporu spoločností, ktoré vyvíjajú AI, pretože táto technológia sa dostáva do centra súťaženia so Spojenými štátmi.

Dohody o spolupráci na trénovaní vlastných veľkých jazykových modelov (LLM) alebo vývoji aplikácií jazykových modelov založených na Tongyi Qianwen uzavreli okrem iného spoločnosti OPPO, Taobao, DingTalk či univerzita v Če-ťiangu, napísala na sociálnej sieti WeChat divízia Alibaba Cloud Intelligence. V príspevku tiež uvádza, že v blízkej budúcnosti verejnosti sprístupní zdrojový kód veľkého jazykového modelu pre bezplatné komerčné využitie.

Začiatkom tohto týždňa odstúpil z funkcie šéf cloudovej divízie spoločnosti Alibaba, bývalý generálny riaditeľ skupiny Daniel Zhang. Nahradil ho nový generálny riaditeľ Eddie Wu. Ten v utorok v internom liste zamestnancom oznámil, že umelá inteligenciaq bude stredobodom budúcej stratégie spoločnosti. „Umelá inteligencia bude v budúcom desaťročí najvýznamnejším činiteľom zmien vo všetkých odvetviach," napísal v liste.

Spoločnosť Alibaba prvýkrát predstavila svoj model umelej inteligencie Tongyi Qianwen v apríli. Názov modelu možno preložiť ako „hľadanie pravdy kladením tisícky otázok". Technológiu plánuje čínska spoločnosť integrovať do všetkých svojich obchodných aplikácií.