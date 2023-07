Estónska premiérka Kaja Kallasová uviedla, že lídri Organizácie Severoatlantickej zmluvy urobili „dobrý kompromis“ v tom, ako sa vysporiadať s ambíciou Ukrajiny vstúpiť do aliancie, hoci chápe, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je sklamaný.

Spojenci ukázali, že „je jasná ochota mať Ukrajinu v NATO,“ povedala Kallasová na okraji samitu NATO vo Vilniuse. „Samozrejme, že to chce čas,“ povedala. „Ale keď budú splnené podmienky a zakrátko sa otvorí okno príležitostí, potom môžeme pokračovať v členstve.“

Zelenskyj povedal, že je „absurdné“ neposkytnúť ani časový plán, kedy možno Ukrajinu pozvať. „Chápem frustráciu prezidenta Zelenského,“ povedal Kallasová, ale dodala, že „nikto nechce, aby táto vojna zašla ďalej, ako je práve teraz“.

Pozvanie Ukrajiny do NATO pred skončením vojny by v podstate dostalo alianciu do priameho konfliktu s Ruskom.

„Takže to, čo robíme, je podpora Ukrajiny so všetkou vojenskou pomocou, ktorú im môžeme poskytnúť, aby sa mohli brániť a zatlačiť Rusko späť do Ruska,“ povedala Kallasová. „A keď je Rusko v Rusku, je tu priestor pre udržateľný mier a tiež príležitosť pre vstup do NATO.“