Keď si človek za partnera vyberie niekoho oveľa staršieho, kto by im mohol byť otcom či mamou, reakciou okolia je podrobiť ho testu, ktorý určuje prijateľný vekový rozdiel. Ten dokáže mladší z partnerov určiť úplne jednoducho. Stačí, keď k polovici svojho veku pripočíta číslo sedem. Ak má teda mladší z partnerov napríklad 30 rokov, jeho polovička by nemala byť staršia o viac než 22 rokov. Čím je však človek starší, tým väčší môže tento vekový rozdiel byť, píše The Economist.

Výskum odhalil, že v praxi to nie vždy funguje. Spoluzakladateľ online zoznamky OKCupid Christian Rudder prezradil, že názory mužov a žien sa odlišujú. Ženy hľadajú mužov v približne rovnakom veku alebo maximálne o dva roky starších. Muži si bez ohľadu na svoj vek hľadajú najmä dvadsiatničky. Zatiaľ čo ženy uprednostňujú malý vekový rozdiel, muži sú tak zaujatí vidinou mladej a atraktívnej partnerky, že čím sú starší, tým väčší vekový rozdiel uprednostňujú.

Niektorí ekonómovia skúmajú, či môže menší vekový rozdiel medzi partnermi pomôcť zmenšiť rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami. Dánski vedci v rámci jednej štúdie porovnávali výšku príjmov dvojičiek a zistili, že príjmy žien, ktoré si vzali starších mužov, sa v priemere nelíšili od tých, ktoré sa vydali za muža v približne rovnakom veku.

Môže menší vekový rozdiel zvýšiť pravdepodobnosť, že vzťah vydrží? Časopis The Atlantic v roku 2014 napísal, že päťročný vekový rozdiel zvyšuje pravdepodobnosť rozvodu o 18 percent v porovnaní s pármi narodenými v rovnakom roku či o rok skôr alebo neskôr. Štúdia síce odhalila súvislosť medzi rozvodovosťou a vekovým rozdielom partnerov, no nedokázala preukázať príčinnú spojitosť. Či manželstvo s veľkým vekovým rozdielom vydrží, závisí skôr od povahy dvojice.

Britský štatistický úrad takisto nenašiel presvedčivú súvislosť medzi vekovým rozdielom a mierou rozvodov v Anglicku a Walese. Odhalil však, že u žien, ktoré sa vydali po tridsiatke a boli od svojho manžela o viac než desať rokov staršie, sú šance na rozvod vyššie.