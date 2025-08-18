Občianske združenie STREDA pripravuje referendum, ktorým chce upozorniť na propagandu a dezinformačné kampane ako nástroje hybridnej vojny. Iniciatíva má odštartovať pri pripomienke invázie vojsk Varšavskej zmluvy z augusta 1968.
Zakladateľ združenia Patrik Lenghart uviedol, že Slovensko je dlhodobo vystavené vplyvovým operáciám Ruska. Podľa neho rastie podliehanie propagande, klesá dôvera v európske inštitúcie a šíria sa naratívy autoritárskych režimov. Situácia si podľa neho vyžaduje neštandardné riešenie.
Jeden zo zakladajúcich členov združenia Peter Bestvina informoval, že iniciatíva má aj v prípade neúspechu prinajmenšom otvoriť verejnú diskusiu. Zber podpisov sa začne 21. augusta. V ten deň OZ STREDA spolu s partnermi pripravuje sériu podujatí po celom Slovensku.
V Trnave a Bratislave vystúpi bývalý český minister Michael Kocáb, ktorý sa začiatkom 90. rokov zasadil o odchod sovietskych vojsk z Československa. Zároveň prijal úlohu symbolického krstného otca iniciatívy.
Navrhujú referendovú otázku, či súhlasíte s tým, aby SR na minimálne tri roky prerušila bilaterálne diplomatické vzťahy s každým štátom, ktorý vo svojej verejnej komunikácii prostredníctvom svojich inštitúcií, volených zástupcov štátu alebo prostredníctvom štátnych médií vyjadrí možnosť použitia vojenskej sily proti Slovenskej republike alebo členským štátom Európskej únie.