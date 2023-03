Na Slovensku trpí Alzheimerovou chorobou podľa občianskeho združenia Slovenská Alzheimerova spoločnosť 50-tisíc až 60-tisíc ľudí.

Ako píše portál Českého rozhlasu, v prípade spomínaného ochorenia ide o časovanú bombu starnúcej populácie. O degeneratívnom ochorení v rozhovore rozprával biochemik Jan Konvalinka, ktorý spomenul aj to, že so zdravím mozgu súvisí i zubná hygiena.

Do mozgu sa dostáva množstvo patogénov

Biochemik J. Konvalinka v rozhovore Českého rozhlasu vysvetlil, že sa mozog dlhodobo považoval za sterilný, teda za taký, do ktorého sa nedostávajú baktérie a vírusy, nakoľko je medzi zvyškom organizmu a centrálnou nervovou sústavou takzvaná mozgovomiechová bariéra, ktorá chráni mozog pred patogénmi.

„Počas niekoľkých posledných rokov ale zisťujeme, že to nie je pravda a že sa množstvo patogénov do mozgu dostáva. Tie potom pravdepodobne spúšťajú zápalové prejavy, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť k Alzheimerovej chorobe,“ vysvetlil J. Konvalinka.

Jedno z najväčších zlyhaní

Zaujímavým je aj tvrdenie poľského biochemika, ktorý pred rokmi predostrel názor, že dlhodobá paradontóza môže buď prispieť, alebo dokonca spôsobiť rozvoj Alzheimerovej choroby.

J. Konvalinka však pripomína, že v súvislosti s podobným tvrdením stále panujú isté nezhody.

„Ale to, že v mozgoch ľudí s Alzheimerom sú naozaj baktérie, ktoré spôsobujú paradentózu, vedci už vedia určite. Je to teda veľmi prepojené a ústna hygiena, respektíve zubná hygiena je veľmi dôležitá pre zdravie človeka, vrátane zdravia ľudského mozgu,“ dodáva biochemik, ktorý upozorňuje na to, že aj koronavírus je jeden z vírusov, ktorý by mohol spustiť zápalový proces vedúci k Alzheimerovej chorobe.

„Takýchto patogénov je viac. Napríklad aj baktérie spôsobujúce paradentózu a celý rad ďalších vírusov i baktérií,“ doplnil J. Konvalinka.

Podľa biochemika však možno Alzheimerovu chorobu zaradiť medzi jedno z najväčších zlyhaní medicínskej chémie.

„Stále príčine tejto choroby nerozumieme“ uzavrel biochemik.