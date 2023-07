Brit Paddy Renouf je profesionálny flanér a zakladateľ Serendipity by Renouf. Začínal s predajom zdravotníckych pomôcok po celom svete. Potom sa pred takmer dvoma desaťročiami stal popredným sprievodcom po Londýne, píše Bloomberg. Jeho služby využívali všetci od amerického herca Kelseyho Grammera až po cestovnú spoločnosť Black Tomato, ktorá poverila elegantného P. Renoufa – s jeho pravdepodobne dosiaľ neodhaleným špiónskym šarmom –, aby sa stal tvárou a hlasom jej itinerárov na tému 007.

Býva v londýnskej štvrti Soho v dome postavenom v roku 1732 pre Burkata Shudiho. Bol to výrobca čembal, ktorý vyrábal nástroje pre takých susedov ako Handel, Haydn či Mozart.



Kedykoľvek môžete, leťte prvou triedou, radí P. Renouf, ktorý sám precestoval tisíce kilometrov, ostatným cestujúcim. „Bohatí dovolenkári sú úplne iní ako výkonní a generálni riaditelia. Rodiny, ktoré cestujú prvou triedou, majú všetok čas a prirodzenú zvedavosť užiť si prínosný rozhovor s niekým, koho práve stretli, pretože to všetko patrí k zážitku z cestovania ,“ hovorí sprievodca a skúsený cestovateľ. Raz počas letu z New Yorku ho nečakne presunuli do prvej triedy a stretol sa s textárom a libretistom Timom Riceom. „Potom sme mali hodinu a pol v prvej triede, kde sme diskutovali o muzikáloch a čoskoro sa stal mojím veľmi dobrým priateľom. Niekoľkokrát sme boli spolu na obede či večeri,“ dodáva P. Renouf.

Ak musíte lietať v ekonomickej triede, svoj zážitok si zlepšíte

Keď sa zobudíte uprostred noci, najmä ak cestujete v ekonomickej triede, potrebujete dva alebo tri krásne pomaranče, nejaký očný gél a hydratačný krém. Ošúpte jeden z pomarančov, naneste si hydratačný krém za ušné lalôčiky, dajte si očný gél a budete sa cítiť, ako keby ste práve absolvovali kúru v prvej triede.

Priamo v centre Londýna je skryté miesto na kúpanie

P. Renouf sa veľmi rád chodí kúpať do Serpentine, obrovského prírodného jazera, ktoré britský kráľ George II. sprístupnil na počesť svojej manželky Caroline. Je tu kúpeľný dom a kaviareň, pričom možnosti kúpania sú celoročné. „Ráno a večer je rušno, takže by som išiel na jedenástu alebo skoro popoludní. Na kúpaní v jazere uprostred mesta je niečo veľmi krásne – zacítite vôňu krajiny,“ vysvetľuje znalec.

Okrem toho rád ukazuje mladým ľuďom Wallace Collection. Je to mestský dom aristokratickej rodiny, ktorá vystavuje svoju zbierku suvenírov. Svedčí to o tom, že nie sú len bohatí, ale sú aj kultivovaní a vzdelaní.

Netreba obísť skvelé múzeum

Mail Rail vo Farringdone je skvelé miesto pre rodiny. Nachádza sa vedľa Poštového múzea. Podzemným vlakom sa kedysi doručovalo až 45 miliónov listov, ale v roku 2003 sa všetko zastavilo, pretože trend nabralo písanie SMS. Takže z Mail Rail urobili atrakciu pre návštevníkov s možnosťou povoziť sa vo vlaku. Keď si človek zoberie to množstvo správ, vzrušenie z posielania niečoho ručne písaného a doručenia až pred vchodové dvere komukoľvek na celom svete, každé dieťa bude nadšené.

Živá hudba v Londýne? Máme malé prekvapenie

Každý počul o Ronnie Scott's za rohom, ale pod Pizza Express na Dean Street v Soho je jeden z najlepších džezových podnikov v Európe. Je to autentický, živý jazz a hrajú ho priamo v pizzerii na prehľadnom pódiu. „Bol som tam s Alfiem Boeom, spevákom, a Kelsey Grammerom – hrali spolu vo filme Finding Neverland na Broadwayi. Bol tam bubeník, ktorého si Alfie najal na svoje ďalšie turné, takže sme tam sedeli anonymne a jedli pizzu,“ približuje P. Renouf.

Zabudnite na popoludňajší čaj v päťhviezdičkovom hoteli

Popoludňajšie čaje v hoteloch považuje P. Renouf za formálne a dosť trápne, banálne a predražené. Radšej choďte do Fortnum & Mason, vezmite si kôš a choďte do parku. Fortnum & Mason je stará škola a dobrá zábava. Povedzte im: „Chcem si pripraviť dokonalý popoludňajší čaj a oni vám poradia,“ hovorí cestovateľ.

Nie jedna, ale dve tajné zelené plochy uprostred ruchu

Väčšina ľudí, ktorí chodia do Regent’s Parku pravidelne, o St. John’s Lodge ani nevie. „Je to úplne úžasné. Myslím, že dom teraz vlastní brunejský sultán. Záhrady sú však oddelené pre verejnosť. A Chelsea Physic Garden, ktorá je asi 400 rokov stará, navrhol ju lekárnik. Rastliny boli vysadené na liečebné účely. „Je tam úplne krásny juhoafrický tulipán,“ odporúča londýnsky sprievodca a v závere má ešte poslednú radu: Žiadna prehliadky pamätihodností na lačný žalúdok. „Ak chcete skutočne oceniť čokoľvek, čo si vyžaduje vašu koncentráciu, musíte sa najesť. V opačnom prípade sa neuveriteľne rýchlo unavíte z davu a pretlaku informácií,“ hovorí znalec Londýna, ktorý rád vodí ľudí do tržnice Borough Market.