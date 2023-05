Japonská investičná firma SoftBank bola od roku 2010 stelesnením boomu rizikového kapitálu pre spoločnosti s ambíciami rýchleho rastu. Teraz sa snaží nájsť sa vo svete vyšších úrokových sadzieb a nižšieho ohodnotenia spoločností. Firma, ktorú vedie charizmatický zakladateľ Son Masajoši, objavila dosiaľ veľmi neprebádanú oblasť – investície do umelej inteligencie (AI).

The Economist informuje, že pokrok generatívnej AI, ako je ChatGPT, spôsobil, že takmer každý investor si už premyslel, čo si počať so vznikajúcim odvetvím. S. Masajoši vidí paralely s raným obdobím internetu. Generatívna AI by mohla vytvoriť nový kanál pre počiatočné verejné ponuky, ako aj základ pre ďalšiu generáciu technologických firiem s megakapitalizáciou.



Investori stoja pred dvoma otázkami. Prvou je, ktoré hraničné technológie prinesú lídrom na trhu bohatstvo. Zodpovedať ju je pomerne ťažké. No ľahká nie je ani odpoveď na druhú otázku. Tá znie, či hodnota prislúcha začiatočníkom podporovaným rizikovým kapitálom, alebo existujúcim technologickým gigantom. Nikto nevie, či je lepšie mať najlepšieho četbota, alebo veľa malých a rôznych. Mať náskok v novej technológii nie je to isté, ako na nej zarábať. Vskutku, veľkú časť hodnoty revolučných inovácií často zachytávajú existujúci giganti.

Prichádza obdobie prevratných inovácií

Alphabet, Amazon a Meta sú tri zo siedmich najväčších kótovaných spoločností v Amerike s celkovou hodnotou 3,4 bilióna dolárov. Založili ich v rokoch 1994 až 2004, pričom vznikli v čase, keď bola internetová technológia nová a ľudia trávili čoraz viac času online. Ďalším podobným príkladom čínsky gigant elektronického obchodu Alibaba.

Kto však vládne súčasnosti? Užitočnými sú poznatky manažérskeho guru Claytona Christensena, ktorý bol priekopníkom teórie inovácií práve v čase, keď na scénu vtrhli internetoví giganti. C. Christensen poznamenal, že menšie spoločnosti sa často uchytia na trhoch nižšej kategórie a úplne nových, ktorým sa najväčšie spoločnosti vyhýbajú. Zavedené firmy sa zameriavajú na príchod nových technológií pre svojich existujúcich zákazníkov a oblasti podnikania. Idú po zdanlivo správnej ceste z hľadiska maximalizácie zisku, kým nie je príliš neskoro a nekončia fatálne.



Investori ako S. Masajoši sú nadšení z budúcnosti startupov, ktoré sa zameriavajú na AI. Implicitne predpokladajú, že práve prebieha obdobie prevratných inovácií. Väčšina generatívnych platforiem AI sa však zamerala na ich potenciál ako novej technológie, nie ako na spoločnosti, ktoré by mohli otvoriť úplne nové trhy.

Christensenove postrehy jasne ukazujú, že revolučná inovácia nie je vždy revolučná z obchodného hľadiska. Existujúce technologické firmy však teraz míňajú obrovské sumy na AI, čo naznačuje, že by mali mať dobré postavenie aj z pohľadu perspektívy investovania. Teda za predpokladu, že táto technológia spôsobí revolúciu v podnikaní.