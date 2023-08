Skladovacie kapacity v prístavoch na juhu Ruska sú po dvoch veľkých zberoch preplnené obilím napriek rekordnému vývozu v minulom mesiaci. Znamená to, že akákoľvek eskalácia vojenskej konfrontácie v kľúčovej oblasti Čierneho mora by mohla mať dominový efekt a pripraviť svet o veľké množstvo plodín, na ktoré sa spolieha, upozornila agentúra Bloomberg. „Rusko začína mať problémy s ukradnutým ukrajinským obilím,“ okomentovala situáciu ukrajinská agentúra Unian.

Kapacita ruských prístavov je napriek masívnemu vývozu napätá, ako sa obilný obor snaží uvoľniť priestor. Rusko v júli vyviezlo 4,4 milióna ton pšenice, čo je mesačný rekord, o takmer 60 percent prekračujúci priemer, uviedol Bloomberg s odvolaním sa na poradenskú spoločnosť v sektore poľnohospodárstva SovEcon. Niektoré terminály pri Azovskom mori podľa nej prestali prijímať ďalšie obilie, pretože im chýba miesto na uskladnenie. To bude pre poľnohospodárov znamenať problém, ak sa situácia v Čiernom mori medzi Ukrajinou a Ruskom ešte zhorší a spomalí ruský vývoz, pretože by nemali kam poslať svoju úrodu, kriticky dôležitú pre globálne dodávky potravín.

Ruský vývoz

Rusko, ktoré minulý mesiac odstúpilo od dohody umožňujúcej Ukrajine aj počas vojny vyvážať svoje obilie z čiernomorských prístavov, prepravuje väčšinu svojho obilia po mori. Moskva podľa americkej vlády začala vývoznú sezónu s najväčšími zásobami obilia za tri desaťročia. Veľké zásoby pomohli zaradiť ruskú pšenicu medzi najlacnejšie na svete.

Ruské predaje však v posledných týždňoch spomalili, pretože vývoz podľa SovEcon narazil na úzke hrdlá pri preprave tak veľkého množstva obilia. „Sú zápchy na železnici a meškania v prístavoch, a to sa na seba nabaľuje ako snehová guľa,“ uviedol riaditeľ SovEcon Andrej Sizov.

Menšie ruské prístavy pri Azovskom mori sú preplnenejšie ako hlavný čiernomorský prístav pre vývoz obilia Novorossijsk, uvádza SovEcon. Lode plávajúce z Azovského do Čierneho mora zvyčajne prekladali svoj náklad na väčšie plavidlá v Kerčskom prielive, ale plavba prielivom bola z bezpečnostných dôvodov obmedzená po útoku námorných dronov na Krymský most na začiatku augusta. Kyjev tu cez víkend tiež zasiahol ruský ropný tanker a varoval, že ďalšie útoky by mohli nasledovať v odplate za snahu Ruska ochromiť vývoz ukrajinského obilia. To môže spôsobiť, že niektorí rybári budú obozretnejší ohľadom plavby do ruských čiernomorských prístavov.

Hrozia ťažkosti s uskladnením

Ak táto situácia pretrvá alebo sa ešte zhorší, mohli by ruským pestovateľom vzniknúť ťažkosti s uskladnením, čo by ich donútilo hromadiť obilie na farmách, kde ale nemusia mať priestor na to, aby mohli rozdielne druhy či triedy obilia skladovať oddelene, upozornil riaditeľ moskovskej poradenskej spoločnosti IKAR Dmitrij Rykov. „Situácia s uskladnením je dosť napätá. Napriek veľkému vývozu je tu ešte veľa obilia a na juhu sa čaká druhá vlna zberu,“ uviedol Rykov podľa Bloombergu.

Rusko podľa Unianu už počas prvého roku vojny proti Ukrajine vyvážalo obilie ukradnuté na dočasne okupovanom ukrajinskom území. „Rusko naráža na ťažkosti pri predaji tohto obilia, a preto sa ich snaží vydávať za svoje. Väčšina krajín odmieta kupovať obilie, ak existujú dôkazy, že pochádza z (anektovaného) Krymu. Avšak podľa správ médií sa ukradnuté obilie dostalo do Turecka a Sýrie a tiež sa mohlo dostať do Afriky,“ napísala ukrajinská agentúra. Pripomenula, že agentúra Reuters informovala o závažných problémoch Ruska s vývozom obilia a o tom, že Rusko si začalo prenajímať lode u menších a menej známych lodiarov, s ktorými veľkí obchodníci s obilím nespolupracujú.