Melissa a Mark Wimmerovci zo Salisbury v Severnej Karolíne tvrdia, že „nikdy nenútili“, dnes už 14-ročného syna Mikea, aby si robil domáce úlohy. Ale boli neoblomní, pokiaľ ide o hľadanie si priateľov, píše cnbc.com. Dnes je z neho extrovert, ktorý sa dokáže spriateliť s kýmkoľvek.



Mike je zázračným dieťaťom, v tak mladom veku už získal bakalársky titul. Popri tom rozbehol dve technologické spoločnosti, založil tretiu a spojil sa s Atlantic Lionshare, organizáciou so sídlom na Bermudách, ktorá pracuje na kontrole populácie invazívneho druhu perutýna.



„Budem úprimná, ľudia očakávajú ‚Mladého Sheldona‘ predtým, ako stretnú Mikea,“ povedala mama Melissa s odvolaním sa na televízny sitkom. Potom, čo sa s ním porozprávali, uvedomili si, že „je to len obyčajný 14-ročný chlapec, ktorý dokáže robiť úplne úžasné veci“. Wimmerovci sú hrdí na to, že Mikeove „sociálne schopnosti sú v súlade s jeho intelektuálnymi schopnosťami“. Ako to dokázali?

Dajte dokopy deti rôznych vekových skupín

Mark a Melissa objavili inteligenciu svojho syna ešte predtým, ako vstúpil do predškolského veku. Detský psychológ im povedal, že štandardné vzdelávacie osnovy nepodporia jeho rýchly rozvoj. Dali ho do vyšších tried.



„Chcela som, aby bol spoločenský a dokázal zvládnuť všetky rôzne úlohy v triedach so staršími deťmi,“ hovorí Melissa. Štúdia psychológie Univerzity v Buffale z roku 2009 zistila, že priateľstvá medzi deťmi v rôznom veku sú významným faktorom ich rozvoja.



Mike mal to šťastie, že sa na svojej škole stretol s takou širokou škálou vekových skupín. Vďaka tomu sa rozvinula jeho slovná zásoba. S priateľmi v rovnakom veku napríklad hovorí o automobilových pretekoch, zatiaľ čo s dospelými diskutérmi rozoberá technickejšie záležitosti umelej inteligencie, systémy strojového učenia alebo internet vecí.

Dostaňte deti zo zóny sociálneho komfortu skoro

Mark a Melissa nechceli byť Mikeovými hovorcami alebo jeho „mikromanažérmi“. Skôr chceli, aby používal svoj vlastný jazyk.



„Rozhodli sme sa, že ho postavíme do spoločenských situácií a pokúsime sa ho povzbudiť, aby sa zapájal do konverzácií so všetkými ostatnými,“ hovorí mama. „Schopnosť komunikovať bola veľká vec.“ To znamenalo, že Mike si v mladom veku zvykol na to, že je mimo svojej zóny sociálneho pohodlia.



Keď mal tri alebo štyri roky, nechali ho napríklad objednať si jedlo u čašníka alebo čašníčky. Alebo sa mal ako prvý predstaviť iným ľuďom. „ Dôležité je docieliť, aby sa cítil prirodzene, keď hovorí s ostatnými.“



Wimmerovci zároveň zdôrazňujú, že vždy tu boli na to, aby pôsobili ako sociálna záchranná sieť a podpora, syna vždy povzbudzovali. Vo veku desať rokov sa už Mike zúčastnil na týždňovom podujatí, ktoré organizovalo Veliteľstvo špeciálnych operácií Spojených štátov spolu so 60 až 70 technologickými odborníkmi na úrovni PhD.