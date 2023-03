Včely by sa mohli ukázať tým najsilnejším nástrojom, ktorý majú vedci pri skúmaní zdravia miest a ich obyvateľov k dispozícii, píše agentúra Bloomberg.

Keď sa včely vyberú na výlet mimo úľ, tak si so sebou naspäť domov prinesú viac než len nektár a peľ. Počas kľučkovania pomedzi budovy a zeleň sa na ich malé chlpaté telíčka nalepia aj rôzne mikroorganizmy či iné malé častice, ktoré zo seba pred vstupom do úľa „zhodia“.

Keďže títo opeľovači zväčša lietajú iba v okolí niečo vyše 1,5 metra od svojho domova, tak ich med, telá a odpad na dne úľov obsahujú cenné informácie o meste či dokonca celom susedstve.

Cieľom nového výskumu je preto vyvinúť metódu spolupráce s včelármi a ich včelími kolóniami, ktorá by uľahčovala štúdium mikrobiómov miest. Tieto oku neviditeľné spoločenstvá mikróbov, húb a baktérií sa nachádzajú v nás i našom okolí a hrajú kľúčovú úlohu pri fungovaní a zdraví mestského prostredia, obyvateľstva, zvierat i rastlín.

Ak porozumieme mikrobiálnym prostrediam, tak by nám to v blízkej budúcnosti mohlo pomôcť pochopiť spôsoby, akými nerovnosti v oblasti zdravia a životného prostredia neúmerne vplývajú na marginalizované skupiny obyvateľstva, vysvetľuje profesor Kevin Slavin z výskumného laboratória MIT Media Lab.

„V súčasnosti tieto veci spájame so znečisťovaním či dokonca tieňom,“ dodáva profesor s tým, že zámerom vedcov je vyzbierať čo najviac dát, ktoré by im pomohli pochopiť, čo prispieva k zdravším susedstvám a či to možno zmerať.

V súčasnosti existuje viacero metód štúdia mestských mikrobiómov vrátane testovania odpadových vôd, ktoré sa používa najmä na odhaľovanie stôp po drogách. Nedávno sa však vedci využitím tejto metódy snažili pochopiť aj šírenie covidu-19 v komunitách.