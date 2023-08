Viacročné zásahy čínskej vlády na trhu nehnuteľností sa konečne chýlia ku koncu. Oficiálne vyhlásenie po poslednom straníckom zasadnutí 24. júla neobsahovalo mantru prezidenta Si Ťin-pchinga, že „v domoch sa má žiť, nie o nich špekulovať“. Vláda požaduje opatrenia na podporu nákupu domov a stabilizáciu trhu s nehnuteľnosťami. Informuje o tom Bloomberg.



Realitný sektor predstavuje zhruba štvrtinu čínskej ekonomiky, aktuálne však trpí ďalším poklesom po krátkom oživení vyvolanom zrušením kovidových blokád. Výstavba stagnuje, developeri opäť neplatia. Najhorší pokles bývania v Číne je už pravdepodobne preč. Ako teda bude vyzerať o päť až desať rokov?

Po prvé, tí, ktorí dúfajú, že nižšie hypotekárne sadzby alebo požiadavky na zálohové platby povedú k nárastu nákupov prvého domu alebo modernizácie, budú sklamaní. Vo veľkých mestách je prenájom bytu stále zvyčajne lacnejší ako splácanie mesačných hypoték. Najväčším motívom kúpy bola vždy nádej, že ceny nehnuteľností porastú, no prieskumy ukazujú, že ľudia sú pesimistickí.



Po druhé, ukazuje sa, že čínska bytová politika bude decentralizovaná, pričom mestskí úradníci budú rozhodovať o záležitostiach, ako sú obmedzenia nákupu domov a maximálny pomer úveru k hodnote. To znamená, že počty developerov sa pravdepodobne budú geograficky zmenšovať. Najväčšia čínska developerská spoločnosť China Evergrande Group a ďalšie firmy expandovali po celé desaťročia v nádeji, že sa im podarí dosiahnuť akýsi status dostatočnej veľkosti na to, aby nezlyhali.



Ich kalkulácie dopadli zle. Čínsky trh s bývaním sa vo veľkej miere spolieha na model predpredaja, kde sa byty často kupujú 18 mesiacov až dva roky pred dokončením. Záloha kupujúceho a hypotekárne výnosy z banky sa pripisujú na viazaný účet. Developer môže mať prístup k týmto peniazom po začatí výstavby. Tento rok tvoria peniaze z predpredaja asi 20 percent celkových zdrojov financií staviteľov.



Keď sa pred dvoma rokmi trh s nehnuteľnosťami zrútil a developeri prestali platiť, miestne úrady začali tieto viazané účty mimoriadne ostražito sledovať. Neboli ochotné uvoľniť peniaze normálnym tempom. A prečo by mali? Za nedokončené projekty nebudú zodpovední stavitelia, ale predstavitelia mesta.



Takže toto je možná budúcnosť: Developeri sa sústredia na svoje domovské regióny, kde prispievajú do miestnej štátnej kasy, dúfajúc, že v zlých časoch im miestni úradníci budú ochotnejší poskytnúť pomoc. Kupujúci budú opatrní a dôjde k menšiemu rozmachu a menšiemu nebezpečenstvu pre finančný systém. Čínsky trh s nehnuteľnosťami bude pravdepodobne nudný, ale možno sa obráti k lepšiemu.