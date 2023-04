Väčšina ľudí by chcela nájsť jednoduchý a účinný spôsob ako zbohatnúť. Začínajúci investori si však mylne myslia, že dosiahnu okamžitý úspech pri dosahovaní vysokých výnosov. The Economist píše, že prosperita patrí investorom, ktorí sa sústredia na to, čo si môžu dovoliť. Dôležité je hospodáriť s nízkymi nákladmi a pohybovať sa v triede aktív, ktorá odráža dlhodobý rast ekonomiky a podnikového sektora. Aj tak môžu mať smolu investori, ktorí začnú sporiť v nesprávnom čase, alebo ak vlády skonfiškujú ich aktíva.

Týchto päť kníh poskytuje užitočné lekcie o tom, ako postupovať a akým krokom sa vyhnúť.