Owuraka Koney patrí k elitnej skupine na Wall Street. Predpovedal rastový potenciál spoločnosti Tesla ešte predtým, ako sa dostala do povedomia verejnosti. O. Koney mal len 25 rokov, keď pri hľadaní iných spoločností pre Jennison Associates narazil na začínajúceho výrobcu elektrických vozidiel. Okamžite ho vízia Tesly zaujala a do dvoch rokov sa mu podarilo presvedčiť kolegov v Jennison, aby nakúpili jej akcie.



O desiatku rokov neskôr a ani po 14 800-percentnom zhodnotení Tesly O. Koney nie je spokojný, píše Bloomberg. Stále vidí veľa priestoru na ďalšie zisky, keďže spoločnosť v nadchádzajúcich rokoch spúšťa „cunami“ nových áut. Zároveň sa očakáva, že automobilový priemysel prejde rozsiahlou konsolidáciou, keďže dôjde k náročnému odklonu od spaľovacích motorov.



Analytik O. Koney uviedol, že spoločnosť vedená Elonom Muskom si vybudovala odborné znalosti v oblasti elektromobilov (EV) zavčasu a doladila svoje produkty, čím sa dostala medzi tých, ktorí prežili. Myslí si, že do roku 2026 by Tesla mohla vyprodukovať dvojnásobok počtu áut, ktoré dodá na trh tento rok, teda predpovedá nárast z dvoch na štyri milióny. To firmu pripraví na ďalší rast, aj keď vysnívané predstavy o plne autonómnych autách zaostávajú ďaleko za realitou.

„Dnes je to skôr automobilová spoločnosť. Práve to poháňa väčšinu jej príjmov,“ povedal na margo Tesly O. Koney. „A bude to platiť aj o pár rokov.“

Náhodné stretnutie

O. Koney nemal žiadne veľké skúsenosti s automobilovým priemyslom, keď prvýkrát narazil na Teslu. Narodil sa v Ghane a časť detstva prežil v Gambii. Jeho otec bol sudca a mama pracovala pre Ghana Airways. Po štúdiu ekonómie a politológie na Williams College získal svoju prvú prácu vo financiách ako letecký analytik v UBS Group.

V roku 2007 si ho najal Jennison, aby pokryl priemyselný sektor. O dva roky neskôr sa analytik vydal na celoštátnu prehliadku ekosystému EV, aby pochopil, prečo jedna zo spoločností, ktoré sledoval, Johnson Controls, zvažuje vybudovanie obchodu s lítium-iónovými batériami. Jeden zo startupov, ktoré v rámci toho navštívil, naňho zapôsobil natoľko, že začal pracovať na úplne novom investičnom pláne.

Keď sa O. Koney v jednej predajni v Silicon Valley stretol s predstaviteľmi Tesly, vtedajší finančný riaditeľ firmy Deepak Ahuja povedal, že spoločnosť najprv plánuje preniknúť na trh vyššej kategórie, kde sú spotrebitelia ochotní zaplatiť viac za EV. Potom by čo najrýchlejšie prešli na nižší trh, zvýšili by objem výroby a znížili cenu každého nasledujúceho modelu.



O. Koney pozorne sledoval, ako spoločnosť získava stále silnejšiu pozíciu. V apríli 2010 dostala automobilka od amerického ministerstva energetiky pôžičku vo výške 465 miliónov dolárov s nízkym úrokom. Šlo o záchranné lano pri vytváraní Modelu S. O mesiac neskôr Tesla kúpila továreň, ktorú kedysi vlastnil spoločný podnik General Motors a Toyota Motor. V júni vstúpila Tesla na burzu za 17 dolárov za akciu, čo ohodnotilo spoločnosť na približne 1,7 miliardy dolárov.

Najväčší investor

Analytik sa stretol s viacerými vedúcimi pracovníkmi vrátane vtedajšieho technologického riaditeľa J.B. Straubela a hlavného dizajnéra Franza von Holzhausena. V roku 2011 nastal čas, aby túto myšlienku priblížil kolegom v Jennison. „Owuraka veril, že Tesla spôsobí revolúciu v automobilovom priemysle,“ povedala šéfka rastového kapitálu Jennisonu Kathleen McCarragherová. „Presne pochopil význam konkurenčných výhod Tesly,“ dodala.



Jennison vlastní viac ako 20 miliónov akcií Tesly, čo z neho robí jedného z najväčších investorov tejto spoločnosti. Správca aktív odmietol prezradiť, aká zisková bola jeho stávka na Teslu v priebehu rokov, pričom uviedol problémy s dodržiavaním predpisov. Akcie v roku 2023 získali navyše viac ako 135 percent a od polovice roku 2011, keď Jennison prvýkrát zverejnil svoj pôvodný podiel, vzrástli o 14 853 percent.



Ani Tesla nie je imúnna voči rizikám dnešnej doby. Je veľmi závislá od E. Muska, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti SpaceX. V októbri navyše získal Twitter, ktorý ho stál 44 miliárd dolárov. „Elon je veľkou hnacou silou úspechu Tesly,“ povedal O. Koney. „Čím menej času trávi na Twitteri a čím viac času venuje Tesle, tým som šťastnejší,“ vysvetlil.

Plne autonómna jazda

Nedávno sa E. Musk vyjadril, že spoločnosť Tesla by mohla v budúcnosti zarobiť toľko peňazí na softvéri pre autonómne riadenie, že sa vzdá príjmov z predaja vozidiel. Generálny riaditeľ už dlho hovorí o autách poháňaných umelou inteligenciou, ktoré však ešte stále nie sú pripravené.



O. Koney si myslí, že Full Self-Driving Beta spoločnosti Tesla sa postupne zlepšuje a vyžaduje od vodiča menej vstupov. Sám má Model X s plne autonómnym vybavením FSD Beta a pravidelne s s ním jazdí na Manhattane. Pre Koneyho je optimistickou skutočnosť, že Tesla stavia novú továreň v Mexiku, ktorá bude vyrábať takéto autá novej generácie.



Hoci detaily prezentované na verejnosti sú nedostatočné, Tesla očakáva, že tieto autá budú nakoniec úspechom. Spoločnosť chce do roku 2030 vyrábať 20 miliónov vozidiel ročne, na čo bude potrebovať lacnejšie veľkoobjemové modely.



Je ďaleko od roku 2009, keď bol O. Koney nadšený z nového výrobcu EV, ale väčšina Wall Street pochybovala, či je spoločnosť životaschopná. „Keď sa dnes pozriem na Teslu, už sa viac nebojím o prežitie,“ povedal a zároveň dodal: „Je len otázkou, do akej miery bude úspešná.“