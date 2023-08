Drobní akcionári Credit Suisse sa v pondelok obrátili na súd a žiadajú, aby preskúmal podmienky, za ktorých banku kúpil jej väčší rival UBS.

Švajčiarske úrady a UBS oznámili narýchlo dohodnutú fúziu v marci, aby zabránili krachu Credit Suisse, ktorá patrila medzi približne 30 globálnych systémovo dôležitých bánk. Jej problémy prispeli k obavám o globálne finančné trhy po marcovom zlyhaní stredne veľkých bánk v Spojených štátoch.

Akcionári tvrdia, že utrpeli straty, keď Credit Suisse prevzal jej väčší konkurent UBS za tri miliardy švajčiarskych frankov (3,12 miliardy eur) a cena jej akcií sa prepadla.

Žaloba bola podaná na Obchodnom súde v Zürichu v mene viac ako tisíc akcionárov Credit Suisse, uviedol Arik Röschke, generálny tajomník Švajčiarskej asociácie na ochranu investorov, ktorá žalobu koordinuje. Akcionári chcú súdne preskúmanie obchodu s cieľom určiť reálnu hodnotu Credit Suisse a prípadne získať „primeranú kompenzáciu“, uvádza sa na webovej stránke asociácie.

V prípade rozhodnutia súdu by sa verdikt vzťahoval na všetkých akcionárov Credit Suisse, povedal Röschke. Ak sa UBS a žalobcovia dohodnú mimosúdne, vzťahovalo by sa to len na tých, ktorí podali žalobu.

UBS v marci súhlasila s kúpou Credit Suisse, pričom dala jednu akciu UBS za každých 22,48 akcií Credit Suisse. Dohoda tak ocenila Credit Suisse na tri miliardy frankov. Tento výmenný pomer zodpovedal 0,76 franku za každú akciu Credit Suisse v porovnaní s uzatváracou cenou Credit Suisse 1,86 franku za akciu v posledný obchodný deň pred oznámením fúzie s UBS.

Združenie tvrdí, že tento pomer bol stanovený svojvoľne a bol „príliš výhodný“ pre UBS.