Americké akcie v stredu posilnili. Pomohlo im oživenie regionálnych bánk, ktoré zmiernilo obavy z eskalácie problémov v bankovom sektore, a optimizmus ohľadom možnej dohody o dlhovom strope.

Index Dow Jones vzrástol o 408,63 bodu, teda 1,24 percenta, na 33 420,77 bodu. Širší index Standard & Poor 's 500 stúpol o 48,87 bodu, čiže 1,19 percenta, na 4 158,77 bodu. Index technologického trhu Nasdaq posilnil o 157,51 bodu, čiže 1,28 percenta, na 12 500,57 bodu.

Biden a McCarthy sa zrejme dohodnú

Americký prezident Joe Biden a republikánsky šéf Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy zopakovali svoje odhodlanie čoskoro uzavrieť dohodu o zvýšení dlhového stropu, ktorá zabráni ekonomicky katastrofálnej platobnej neschopnosti. Ak by dohoda nebola uzavretá do 1. júna, mohlo by to podľa amerického ministerstva financií znamenať, že vláda nebude mať peniaze na platenie svojich záväzkov.

Náladu na trhu výrazne zlepšil rast akcií regionálnych bánk na čele s Western Alliance Bancorp. Tá v utorok uviedla, že jej vklady za tri mesiace do 12. mája vzrástli o viac ako dve miliardy dolárov. Index regionálnych bánk KBW posilnil o takmer sedem percent, najviac od začiatku januára 2021.

Posilnili tiež akcie výrobcu elektromobilov Tesla po utorkovom valnom zhromaždení akcionárov. Šéf Elon Musk sa okrem iného zmienil o dvoch nových modeloch pre masový trh, ktoré firma vyvíja, a potvrdil, že dodávky dlho odkladaného pick-upu Cybertruck začnú ešte tento rok. Informovaný zdroj tiež agentúre Reuters povedal, že firma navrhuje zriadenie závodu v Indii. Zisky si pripísali aj akcie maloobchodných firiem Target a TJX Companies, ktorých hospodárenie za prvý štvrťrok prekonalo očakávania.

Dolárový index vzrástol

Americký dolár posilnil a ku košu mien počas dňa stúpol až na najvyššiu hodnotu za sedem týždňov. Podporil ho záujem o bezpečné investície v súvislosti s rizikom nesplácania amerického dlhu. Obchodníci tiež obmedzili stávky na skoré zníženie úrokových sadzieb v USA po priaznivých údajoch o výdavkoch spotrebiteľov a výstavbe domov.

V závere obchodovania dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, vzrástol o 0,3 percenta na 102,85 bodu, keď počas dňa vystúpil až na 103,12 bodu. Euro voči doláru oslabilo o 0,2 percenta na 1,0842 dolára. Dolár k jenu posilnil o 0,9 percenta na 137,63 jenov. Kurz eura voči jenu sa zvýšil o 0,7 percenta na 149,18 bodu.