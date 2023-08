Hlavné akciové indexy v Spojených štátoch v utorok oslabili o viac ako percento. Dole ich poslala štatistika o maloobchodných tržbách aj nepriaznivé ekonomické údaje z Číny. Varovanie ratingovej agentúry Fitch o možnom znížení úverového hodnotenia niektorých bánk potom oslabilo akcie veľkých amerických finančných domov. Dolár bol prakticky bez zmeny.

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, stratil 1,02 percenta a zakončil obchodovanie na 34 946,39 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,16 percenta na 4 437,86 bodu a index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, stratil 1,14 percenta na 13 631,05 bodu.

Správa ministerstva obchodu ukázala, že maloobchodné tržby v USA minulý mesiac vzrástli o 0,7 percenta, čakal sa pritom len nárast o 0,4 percenta. To naznačuje, že ekonomika USA zostáva silná, čo vyvoláva obavy, že americká centrálna banka ponechá vyššie úroky po dlhší čas.

Ohrozený rating bánk

Analytik ratingovej agentúry Fitch varuje pred možným prudkým znížením ratingu desiatok amerických bánk. Dotknúť by sa to podľa neho mohlo aj najväčšej americkej banky JPMorgan Chase & Co. Akcie banky JPMorgan Chase v závere stratili 2,6 percenta, akcie Bank of America 3,2 percenta a banka Wells Fargo uzavrela obchodovanie so stratou 2,3 percenta.

Na devízovom trhu spočiatku po zverejnení štatistiky o maloobchodných tržbách v Spojených štátoch oslaboval dolár. Neskôr však svoje straty zmazal. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára voči košu hlavných svetových mien, si krátko pred 22.00 SELČ pridával 0,04 percenta na 103,23 bodu.