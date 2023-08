Akcie v Spojených štátoch v utorok oslabili. Zníženie ratingu viacerých veriteľov agentúrou Moody's vyvolalo obavy o zdravie nielen amerického bankového sektora, ale aj širšej ekonomiky, a podnietilo širší výpredaj.

Index Dow Jones klesol o 158,64 bodu, teda 0,45 percenta, na 35 314,49 bodu. Širší index Standard & Poor 's 500 sa znížil o 19,06 bodu, čiže o 0,42 percenta, na 4 499,38 bodu. Index technologického trhu Nasdaq sa prepadol o 1 10,07 bodu, čiže 0,79 percenta, na 13 884,32 bodu.

Agentúra Moody's znížila rating desiatim malým a stredne veľkým bankám o jeden stupeň. Šesť veľkých bánk vrátane Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial, potom zaradila do revízneho režimu, ktorého výsledkom by mohlo byť zníženie ratingu.

Otrasená dôvera

Dôverou trhu v americké banky tento rok otriasol krach troch veriteľov, vrátane Silicon Valley Bank. Index S&P 500 bankových spoločností od začiatku tohto roka klesol o 3,1 percenta, zatiaľ čo širší index S&P 500 si pripísal 16,8 percenta.

V utorok oslabilo desať z 11 hlavných sektorov S&P 500. Okrem finančných spoločností najvyššie straty zaznamenali producenti materiálu a technologické firmy. Naopak, zisk si pripísali zdravotnícke firmy vďaka dánskej firme Novo Nordisk, ktorá uviedla, že jej liek na obezitu znižuje riziko srdcových ochorení, napísala agentúra Reuters.

Americký dolár v utorok naopak posilnil. Doláru pomohol podľa analytikov predovšetkým záujem o bezpečnejšie investície po slabých údajoch o čínskom zahraničnom obchode. Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, vzrástol o 0,5 percenta na 102,54 bodu. Euro voči doláru oslabilo o 0,4 percenta na 1,0961 USD. Dolár k jenu vzrástol o 0,7 percenta na 143,45 JPY a euro voči jenu posilnilo o 0,3 percenta na 157,17 JPY.