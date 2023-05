Americké akcie sa v utorok oslabili. Z dôvodu obnovených obáv o finančný systém sa prepadli akcie regionálnych bánk. Investori čakajú na stredajšie rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení úrokových sadzieb. Popri finančnom sektore výrazne kleslo aj energetické odvetvie.

Koniec tretej banky

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, stratil 1,08 percenta a zakončil obchodovanie na 33 684,53 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,16 percenta na 4 119,58 bodu, zatiaľ čo index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, odpísal 1,08 percenta na 12 080,51 bodu.

Index amerických regionálnych bánk KBW počas obchodovania klesol na najnižšiu úroveň od konca roku 2020. Americké regionálne banky zvýšili straty z pondelka, kedy americké úrady uzavreli banku First Republic. Jej vklady prevzala najväčšia americká banka JPMorgan Chase & Co, ktorá získala aj väčšinu aktív a zaručila sa aj za časť záväzkov. V Spojených štátoch tak skončila za menej ako dva mesiace už tretia veľká banka.

Americká ministerka financií Janet Yellenová uviedla, že americkej vláde by mohli do mesiaca dôjsť peniaze a vláda pravdepodobne nebude schopná splniť všetky platobné záväzky do začiatku júna.

Zvýšenie úrokových sadzieb

Všeobecne sa predpokladá, že Fed v stredu v rámci boja proti inflácii zvýši svoju základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu. Investorov zaujíma, či Fed naznačí, že po stredajšom zvýšení úrokov sprísňovanie menovej politiky pozastaví. Čaká sa tiež na piatkové zverejnenie údajov o aprílovom vývoji na trhu práce v USA.

„Existujú obavy, že to ešte neskončilo a že sadzby (ďalej) porastú, čo by mohlo byť katalyzátorom ďalších problémov,“ povedal analytik Quincy Krosby zo spoločnosti LPL Financial. „Čím ďalej častejšie sa hovorí o problémoch v oblasti komerčných nehnuteľností. Tie sú z veľkej časti skutočne doménou regionálnych bánk,“ dodal.

Zníženie počtu zákaziek

Na devízových trhoch oslabil dolár. Štatistiky ukázali, že počet voľných pracovných miest v Spojených štátoch v marci klesol a továrenské zákazky boli nižšie, než očakávali ekonómovia.

Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, okolo 21:40 SELČ odpisoval 0,2 percenta na 101,91 bodu. Euro voči doláru v rovnakom čase rástlo o štvrť percenta na 1,1005 dolára. Dolár k jenu klesal o 0,7 percenta na 136,50 jenu. Euro voči jenu odpisovalo pol percenta na 150,24 jenu.