Majetok Elona Muska sa vo štvrtok prepadol o 20,3 miliardy dolárov. Tesla varovala, že možno bude musieť pokračovať v znižovaní cien svojich elektrických vozidiel. To spôsobí ďalší pokles už aj tak klesajúcej ziskovosti. Akcie spoločnosti so sídlom v Austine spadli v New Yorku o 9,7 percenta na 262,90 dolárov, čo je najviac od 20. apríla.

Pokles bohatstva E. Muska na 234 miliárd dolárov je siedmym najväčším v histórii Bloomberg Billionaires Index. Stále je však najbohatším mužom planéty. Zmenšuje sa však majetková priepasť medzi E. Muskom a Bernardom Arnaultom, dvoma najbohatšími ľuďmi planéty. Muskov majetok stále prevyšuje majetok šéfa skupiny s luxusným tovarom LVMH B. Arnaulta približne o 33 miliárd dolárov.

Mesiace znižovania cien elektromobilov Tesly si vyžiadali daň na marži automobilového priemyslu, ktorá v druhom štvrťroku klesla na štvorročné minimum. Generálny riaditeľ spoločnosti E. Musk v stredu povedal, že Tesla bude musieť pokračovať v znižovaní cien, ak budú úrokové sadzby naďalej rásť.



E. Musk nebol jediným americkým technologickým miliardárom, ktorý mal ťažký deň. Zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos, šéf Oraclu Larry Ellison, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Steve Ballmer, Mark Zuckerberg z Meta Platforms a spoluzakladatelia spoločnosti Alphabet Larry Page a Sergey Brin stratili dokopy 20,8 miliardy dolárov, keďže technologický Nasdaq klesol o sto percent.

E. Musk čerpá svoje bohatstvo predovšetkým z podielu vo výrobcovi elektromobilov Tesla, ako aj z podielov v spoločnosti SpaceX a Twitter. Jeho majetok sa tento rok do stredy zvýšil o 118 miliárd dolárov, keďže akcie Tesly vzrástli o 136 percent.



B. Arnault zaznamenal tento rok nárast čistého majetku o 39 miliárd dolárov na 201,2 miliardy. Akcie spoločnosti LVMH so sídlom v Paríži v roku 2023 vzrástli o 26 percent.