Akcie talianskych bánk výrazne klesli po tom, ako vláda šokovala trhy nečakaným zavedením dane z nadmerných ziskov bánk.

Pravicový kabinet 7. augusta večer schválil prekvapujúcu daň vo výške 40 percent z mimoriadnych ziskov veriteľov v roku 2023 v súvislosti so zvýšením úrokových sadzieb. Analytici Bank of America odhadli, že nová daň by mohla banky stáť dve až deväť percent ich príjmov.

Talianske banky boli na tom v utorok ráno najhoršie spomedzi európskych spoločností kótovaných na burze, pričom akcie UniCredit SpA klesli o 6,7 percenta a akcie Intesa Sanpaolo o 8,6 percenta. Pokles akcií vymazal až 9,5 miliardy eur z trhovej hodnoty talianskych veriteľov.

Taliansky akciový index FTSE MIB sa do 9.23 h miestneho času znížil o 2,1 percenta a index bánk v eurozóne klesol o 3,4 percenta, najviac od marca.

Zvýšenie sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) prinieslo bankám v celej eurozóne vrátane talianskych výrazný nárast ziskov, ale zároveň zvýšilo aj náklady na pôžičky domácnostiam a podnikom.

Prudký nárast príjmov

Krajiny ako Španielsko a Maďarsko už na tento sektor uvalili mimoriadne dane. Taliansko chce v roku 2023 zdaniť 40 percentami čistú úrokovú maržu bánk, čo je miera príjmu bánk odvodená od rozdielu medzi úrokovými sadzbami úverov a vkladov.

Rím očakáva, že vďaka tomu vyberie necelé tri miliardy eur, uviedli pre Reuters zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Odhady niektorých analytikov však boli vyššie.

Talianske banky, podobne ako všetci veritelia v euroregióne, zaznamenali v prvom polroku prudký nárast čistého príjmu z úrokov.

Najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo vykázala za prvých šesť mesiacov 2023 nárast čistého zisku o 80 percent na 4,2 miliardy eur, zatiaľ čo jej konkurent UniCredit mal polročný čistý zisk 4,4 miliardy eur.

Intesa Sanpaolo koncom minulého mesiaca uviedla, že len zo svojej čistej úrokovej marže očakáva v tomto roku príjem viac ako 13,5 miliardy eur.

Nerovnováha

Talianska pravicová vláda opakovane kritizovala banky za to, že nedokázali preniesť na vkladateľov vyššie úroky, ale zakročila až po najnovšom kole rekordných ziskov.

Všetci hlavní talianski veritelia vykázali začiatkom augusta oveľa lepšie výsledky, ako sa očakávalo, a zlepšili svoj výhľad zisku aj za celý rok vďaka podpore z vyšších sadzieb.

Vicepremiér Matteo Salvini však poukázal na veľké rozdiely medzi úrokovými sadzbami z pôžičiek a vkladov. Kým zaťaženie domácností a podnikov sa v prípade pôžičiek zdvojnásobilo, to, čo dostávajú majitelia bežných účtov z vkladov, sa určite nezdvojnásobilo, vyhlásil.