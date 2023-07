Akcie na burzách v pevninskej Číne aj v Hongkongu výrazne spevnili. Investori nákupom reagovali na správy, že vláda v Pekingu sa chystá podporiť ekonomiku, ktorej oživenie slabne. Na takmer dvojtýždňové maximum voči doláru sa dostal čínsky jüan. Najvýraznejší rast bol viditeľný v odvetví vyspelých technológií a realít, hoci niektorí analytici sa k dopadom štátnej pomoci stavajú skepticky.

Hlavný index hongkongských akcií Hang Seng si pripísal 4,10 percenta na 19 434,40 bodu. Akcie technologických firiem si ako celok pripísali šesť percent. Index CSI 300, ktorý sleduje výkonnosť troch stoviek najväčších akciových titulov na burzách v Šanghaji a Šen-čene, prerušil šesťdňovú sériu strát. V siedmom mesiaci roka mierne stúpol, a to o 2,89 percenta na 3 915,12 bodu. Akcie developerov si pripísali viac ako 14 percent.

Jüan sa posilňuje

Jüan k doláru okolo 10: 55 SELČ vykazoval rast o viac ako 0,6 percenta na 0,1401 dolára. K posilňovaniu čínskej meny prispelo aj to, že štátne banky predávali dolár a naopak nakupovali jüanov.

Peking zvýši podporu ekonomiky – zameria sa pritom na zvýšenie domáceho dopytu, posilnenie dôvery a na prevenciu rizík. S odvolaním sa na výstup z pondelkového zasadnutia politbyra o tom informovala agentúra Nová Čína. Politbyro je druhým najvyšším rozhodovacím orgánom čínskej komunistickej strany.

Oživenie ekonomiky stráca dynamiku

Prísľub podpory ekonomiky nasleduje týždeň po tom, ako správa čínskeho štatistického úradu ukázala, že oživenie ekonomiky po uvoľnení protipandemických opatrení stráca dynamiku. Rast hrubého domáceho produktu Číny v druhom štvrťroku medziročne zrýchlil na 6,3 percenta z tempa 4,5 percenta v prvom kvartáli. Je to však o jeden percentuálny bod slabší rast, ako očakávali analytici.

Japonský list Nikkei poukázal na to, že analytici sú skeptickí ohľadom toho, ako sa avizovaný plán prejaví. „Úľavná rastová vlna aktív by mohla trvať niekoľko dní, pretože trhy mali pred zasadnutím politbyra nízke očakávania,“ uviedli v poznámke klientom analytici banky Barclays. „My si myslíme, že trhy budú sledovať, či a ako sa tieto vyhlásenia (politbyra) premietnu do skutočných opatrení,“ dodali.

Investičná banka Goldman Sachs očakáva, že čínske úrady v najbližších mesiacoch zavedú kombináciu menových, fiškálnych, majetkových a spotrebných opatrení, aby podporili ekonomiku.