Ceny akcií firmy Berkshire Hathaway by mohli klesnúť o 99,4 percenta a aj tak by prekonali index S&P 500. Myslí si to prezident spoločnosti Semper Augustus Investments Chris Bloomstran, ktorý sa o svoj názor podelil v príspevku na mikroblogovacej sieti X.

Bloomstran je podľa Business Insideru dlhoročným akcionárom Berkshireu. Sám podnikateľ túto firmu považuje za svoju najväčšiu investíciu.

Cena akcií triedy A spoločnosti Berkshire vzrástla medzi rokmi 1965, keď sa na jej čelo postavil legendárny investor Warren Buffett, a 2022 o takmer 3,8 milióna percent. Index S&P 500 počas rovnakého obdobia vzrástol len o približne 25-tisíc percent.

Ceny akcií triedy A spoločnosti Berkshire stúpli tento rok o ďalších 17 percent a predávajú sa za takmer historicky vysokú úroveň 550-tisíc dolárov za kus, čo takmer zodpovedá nárastu S&P 500 od začiatku roka.

Bloomstran upozornil aj na ďalší zaujímavý fakt o Berkshire. „Pán Buffett zaplatil za svoju pozíciu vo firme menej než 11 dolárov za akciu. Dnes Berkshire na každej akcii zarába 11 dolárov. Každé 2,25 hodiny!“ zdôraznil akcionár.

Berkshire v roku 2022 vygenerovala príjmy v hodnote viac než 300 miliárd dolárov a ďalších 30 miliárd dolárov vo forme prevádzkového príjmu.

