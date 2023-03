Ak by sa ešte tento týždeň schválil skorší termín predčasných volieb, mohli by sa konať ešte 1. júla. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši.

Zopakoval, že strana pôjde do volieb samostatne, ale kandidátna listina je otvorená prípadným kvalitným odborníkom, napríklad aj z Dobrej voľby. Aktívne však o tom podľa Rašiho nerokujú. Pri príležitosti pamätného Dňa obetí pandémie covid-19 hovoril o zlyhaniach súčasnej vlády pri riadení boja s ochorením a o vysokej nadúmrtnosti.

„Dnes je posledný deň, keď sa dali vyhlásiť voľby na jún. Bohužiaľ, kvôli strane SaS sa to nestane," uviedol Raši a namietal postup SaS. Tá bola podľa jeho slov jedným z iniciátorov vyslovenia nedôvery vláde a následne nepodporila čo najskorší možný termín volieb. Kritizuje, že aj v tejto súvislosti bude dočasne poverená vláda riadiť krajinu desať mesiacov. Apeluje preto na skorší termín volieb.

V súvislosti s výročím prvého prípadu ochorenia covid-19 na Slovensku pripomenul štatistiky, podľa ktorých malo Slovensko v rámci Európskej únie druhú najvyššiu nadúmrtnosť za roky 2020 – 2022. Podotkol, že ide o obdobie vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Vyčíta im, že sa neinšpirovali fungujúcimi opatreniami okolitých krajín, ale chaoticky riadila pandémiu na základe rozhodnutí bez vedeckého podkladu.

Podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková upozornila, že sa blíži aj ďalšia ambulantná kríza. Tvrdí, že hoci vláda prisľúbila ambulanciám financie, stále ich neuvoľnila poisťovniam. Vyzvala preto dočasne povereného premiéra Hegera, aby okamžite robil kroky na uvoľnenie zdrojov, aby mohli poisťovne uzatvoriť zmluvy s ambulanciami a aby si pacienti následne nemuseli hľadať nových lekárov. Zároveň apelovala, aby Heger zabránil ohrozeniu čerpania financií z plánu obnovy pre zdravotníctvo.

Kritizoval aj nedostatočné čerpanie eurofondov v tomto období. Upozornil, že financie zrejme nestihneme vyčerpať a apeloval na dočasne poverenú ministerku investícií a informatizácie Veroniku Remišovú, aby transparentne informovala o využívaní európskych zdrojov.