Shaquille O'Neal je jeden z najlegendárnejších a najlepšie platených basketbalistov všetkých čias. Počas pôsobenia v NBA sa mu podarilo zarobiť až 300 miliónov dolárov. Pokiaľ ide o peniaze, jedným z jeho vzorov je miliardár Jeff Bezos, vďaka čomu sa mu podarilo uskutočniť niekoľko múdrych investícií a niekoľkonásobne zvýšiť hodnotu svojho majetku, píše Business Insider.

Basketbalista je známy svojou štedrosťou, no nezabúda na opatrnosť. Len preto, že sa mu podarilo nahromadiť obrovské bohatstvo, to neznamená, že ho automaticky rozdá svojim šiestim deťom. O’Neal sa v tomto smere drží filozofie „úctivého rodinkárstva“.

Ak ho ktorékoľvek z detí požiada o peniaze, tak musí otcovi predtým, než ich dostane, predložiť podnikateľský plán, na základe ktorého si to O’Neal premyslí. „Keďže chcú, aby som bol bankou, urobím presne to, čo by urobila banka,“ povedal O'Neal.

Podobne ako investičná stratégia od Bezosa sa basketbalistovi vyplatila aj filozofia „úctivého rodinkárstva“. Jeho najstarší syn Myles sa stal DJ-om a koncertoval už po celých Spojených štátoch. Predtým, ako mu otec prispel na kvalitné vybavenie, však aj on musel predložiť podnikateľský plán o tom, ako ho plánuje zužitkovať vo svoj prospech.

Najstaršia dcéra Taahirah už dokončila vysokú školu a začala pracovať v oblasti korporátnej komunikácie. Syn Shareef pokračoval v otcových šľapajach a niekoľko rokov hral basketbal za univerzity UCLA a LSU, ktorá je otcovou alma mater. Momentálne pôsobí v NBA G League. Zvyšné tri O’Nealove deti Amirah, Shaqir a Me'arah ešte stále študujú a zatiaľ netušia, čomu sa chcú venovať.