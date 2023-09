Costco je dobre známy maloobchod založený pred 50 rokmi v Spojených štátoch, pričom celosvetovo má v súčasnosti 858 prevádzok. Ľudia tu nájdu rôzne položky za výhodné ceny, od jedla cez batožinu, až po spotrebiče či zlaté tehličky. Počkať, zlaté tehličky?, všíma si CNBC.



Áno, maloobchodný gigant ponúka zlaté tyčinky PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan. Naposledy stáli 1 876,56 dolára za uncu. Predávajú sa ako teplé rožky, potvrdzuje finančný riaditeľ Costco Richard Galanti. „Zvyčajne sú preč do niekoľkých hodín a obmedzujeme dve na jedného kupcu,“ dodáva.



Tehličky sú k dispozícii iba online a iba, ak ste členom Costco, čo stojí buď 120 dolárov alebo 60 dolárov ročne v závislosti od programu, ktorý si vyberiete. „Prinajmenšom je to efektívna propagácia, ktorá by mohla osloviť určitý sektor nákupnej klientely Costco,“ povedal Jonathan Rose, spoluzakladateľ Genesis Gold Group.



Spoločnosť okrem toho rozšírila svoju ponuku sušených potravín. Predáva najnovšie aj súpravu 150 porcií núdzového jedla „na prežitie“. „Urobili si prieskum trhu. Myslím si, že je to veľmi šikovný spôsob, ako dostať svoje meno do správ a mať skvelú publicitu,“ povedal J. Rose.

Drahé kovy boli v posledných rokoch na vzostupe. Zlato vzrástlo za posledný rok o viac ako 15 percent a za posledných päť rokov o viac ako 55 percent. Vzhľadom na rastúcu infláciu je označované za jedno z najbezpečnejších aktív.