Zatiaľ čo viaceré štúdie v minulosti nezistili zvýšené riziko úmrtia v dôsledku malého množstva alkoholu, nová analýza od American Heart Association uvádza, že pitie čo i len jedného pohára vína denne zvyšuje krvný tlak. Informuje o tom britský The Telegraph.

Maximum, ktoré sa dá bezpečne vypiť za týždeň, je podľa vedcov 14 jednotiek (to je šesť pollitrov piva alebo šesť dvojdecových pohárov vína). Aj pri malých množstvách je alkohol toxín, ktorý má vplyv na ľudské telo. Zdravotníci preto odporúčajú prestať s pitím na pár dní v týždni, aby orgány mali šancu sa zotaviť.

„Nezistili sme žiadne priaznivé účinky u dospelých, ktorí pili nízku hladinu alkoholu v porovnaní s tými, ktorí alkohol nepili vôbec,“ povedal profesor Bostonskej univerzity a autor štúdie Marco Vinceti. „Alkohol určite nie je jediným hnacím motorom zvyšovania krvného tlaku. Naše zistenia však potvrdzujú, že k nemu jednoznačne prispieva. Odporúča sa obmedziť príjem alkoholu a ešte lepšie je vyhnúť sa mu,“ dodal.

Veda však v tomto smere nie je úplne jednoznačná. „Ak máte chuť na drink, tak vypiť pohár červeného vína denne s priateľmi pôsobí prospešne na dlhovekosť a zdravé srdce; možno vďaka polyfenolom (antioxidanty, ktoré môžu prospievať zdraviu srdca) alebo možno vďaka sociálnemu kontextu, alebo možno kombinácii oboch,“ napísal profesor Tim Spector, ktorý sa vo svojej knihe Food for Life zaoberá výskumom črevných baktérií.

Čo presne alkohol je?

Aby ste pochopili, čo sa deje s vaším telom už po jednom pohári vína – a teda aj to, prečo sa po konzumácii alkoholu niekoľko dní po sebe začnete cítiť tak slabo – prvým krokom je uvedomiť si, čo vlastne alkohol je. Dá sa povedať, že ide o produkt fermentácie, keď kvasinky roztrhajú cukry (v ovocí, obilí, zemiakoch atď.) a tvoria etanol a oxid uhličitý. Etanol je súčasťou alkoholu, ktorý z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť poškodenie pečene a rakovinu. Ak máte sklony k vysokému krvnému tlaku, možno by bolo lepšie nepiť vôbec. „To naznačuje, že ľudia so sklonom k zvýšenému – hoci stále nie vysokému – krvnému tlaku, by sa asi mali konzumácii alkoholu vyhnúť úplne,“ povedal spoluautor štúdie Paul Whelton z Tulaneovej univerzity.

Aj po jedinom poháriku sa deje nasledovné: „Keď sa alkohol odbúrava, prechádza v pečeni niekoľkými krokmi, kým dôjde k jeho odbúraniu,“ vysvetľuje doktor William Alazawi z londýnskej Nemocnice princeznej Grace s tým, že ide o nesmierne komplikovaný chemický proces. Neplatí však, že čím viac pijete, tým rýchlejšie pečeň funguje. „Pečeň pracuje vlastným tempom. Takže len jeden pohárik u núti do práce,“ doplnil odborník.

Požívanie alkoholu ovplyvňuje aj mozgovú kôru; odstraňuje zábrany, a preto budete robiť veci, ktoré by ste normálne nerobili. Ale to nie je všetko, čo alkohol robí s vaším mozgom. Ovplyvňuje aj cerebellum, oblasť mozgu, ktorá zodpovedá za pohyb a rovnováhou. Nakoniec je tu aj starý dobrý hormón šťastia dopamín. „Alkohol má za následok, že vám dodá malú dávku dopamínu, a preto je relatívne príjemný v porovnaní s povedzme pitnou vodou,“ hovorí Naveen Puri z BUPA Health Clinics.

Netreba sa spoliehať na nič

Pečeň nakoniec rozloží etanol na oxid uhličitý a vodu, ktoré sa uvoľňujú dýchaním, potením a močením. Pravidlom je, že na jednotku to trvá približne hodinu. Rýchlosť odbúrania alkoholu však môže ovplyvniť mnoho faktorov, napríklad vek, rasa, telesná hmotnosť, takže nejde vždy o priamu konverziu. „Nespoliehal by som sa na toto pravidlo,“ varuje W. Alazawi. „Myslím si, že je naozaj dôležité zdôrazniť fakt, že by ste vôbec nemali piť a šoférovať. Váš úsudok sa môže zhoršiť už po jednom poháriku,“ varuje.

Pečeň je však „vo všeobecnosti schopná dobrej regenerácie, takže z menších otrasov sa bez problémov spamätá,“ dodáva W. Alazawi. Jeden pohárik vypitý pár hodín pred spaním je pravdepodobne v poriadku; keď začnete piť viac, ako dokáže pečeň spracovať, začnete si ju poškodzovať, čo môže spôsobiť, že sa začne objavovať zjazvené tkanivo.