Americká spoločnosť Airbnb, ktorá sprostredkúva prenájom ubytovania prostredníctvom internetovej stránky, v ostatnom období bojovala proti falošným poskytovateľom, pričom uviedla, že tento problém odstrašoval spotrebiteľov.

Spoločnosť dokonca v snahe zakročiť proti podvodníkom použila umelú inteligenciu.

Podľa Airbnb tento rok odstránili z ponuky 59-tisíc falošných záznamov a zabránili pridaniu ďalších 157-tisíc. Spoločnosť vyhlásila, že práve spomenuté falošné záznamy a vysoké poplatky za upratovanie patrili v prieskume medzi niekoľko hlavných problémov, ktoré sa spotrebiteľom nepáčia. Tí podľa spoločnosti najčastejšie vyjadrili túžbu po nižších cenách.

Firma so sídlom v San Franciscu uviedla, že viac ako 260-tisíc subjektov už tento rok znížilo alebo úplne upustilo od poplatkov za upratovanie. „Dostali sme veľa spätnej väzby, že Airbnb nie je tak cenovo dostupné, ako bývalo,“ poznamenal generálny riaditeľ platformy Brian Chesky.

Podotkol, že Airbnb sa začínajú pozitívne prejavovať zmeny v cenovom nastavení a dodal, že na ďalších opatreniach sa pracuje. Jedným z nich je „sezónne dynamické stanovovanie cien“, čo je niečo, čo by hostiteľom pomohlo častejšie upravovať ceny, ako to robia napríklad letecké spoločnosti a hotely.

Chesky povedal, že to podnieti hostiteľov k znižovaniu cien mimo sezóny, ale mohlo by im to tiež pomôcť zvýšiť maximálne ceny.