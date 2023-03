Slovenskí mlynári vyzývajú agrorezort, aby pristúpil k bezodkladnej kontrole múky, ktorá sa dováža na Slovensko. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM).

Na Slovensko sa dostáva múka otáznymi spôsobmi

Vzhľadom na neprehľadnú situáciu, ktorá vznikla pre vojnu na Ukrajine, sa podľa neho totiž na spoločný trh EÚ dostáva ukrajinská múka otáznymi spôsobmi. Pôvodne bola určená pre hladujúce krajiny severnej Afriky. Slovensko sa pritom podľa Lapšanského stalo jedným z najvýznamnejších spotrebiteľov ukrajinskej múky.

„Neprehľadná situácia na Ukrajine spôsobuje, že sa na Slovensko dostáva múka otáznymi spôsobmi, a to aj z územia iných členských štátov EÚ. Produkcia múky najväčšími producentmi z Ukrajiny pritom v roku 2022 napriek vojne medziročne vzrástla o 14 percent. Slovenské štátne orgány kontrolujú dovážanú ukrajinskú pšenicu, zatiaľ bez väčších nálezov. Dovážané finalizované produkty, ako je napríklad múka či ďalšie, však ministerstvo pod vedením Samuela Vlčana úplne odignorovalo," povedal Lapšanský.

Poznamenal, že podľa ukrajinskej asociácie mlynárov pritom 14-percentný nárast produkcie múky nezahŕňa kompletné čísla a bude ešte vyšší. Celkovo sa na Ukrajine v minulom roku vyrobilo 592-tisíc ton múky, čo je o 81-tisíc ton viac ako v roku 2021. Na Ukrajine pritom pred vojnou pôsobilo viac ako 400 mlynov s celoročnou prevádzkou.

Múka určená pre krajiny severnej Afriky nemá končiť na území EÚ

Na trh EÚ smerovalo 37,8 percenta vyvážanej múky, pričom aj na iné trhy pre situáciu v Čiernom mori neustále putuje väčšina produkcie práve cez krajiny EÚ. Najväčšia časť exportov smerovala do Moldavska, takmer 22-tisíc ton, do Poľska 9 510 ton a do Palestíny 8 350 ton. Na územie Slovenska smerovalo 2 290 ton, čím sa SR stala dôležitým exportným trhom pre ukrajinskú múku.

„Štát by si mal uvedomiť, že Ukrajina je jedným z najväčších producentov pšenice na svete a významným producentom múky. Je preto potrebné zamedziť, aby múka určená pre hladujúce krajiny severnej Afriky skončila na území EÚ. Zároveň by sa mal postarať, aby takýmto správaním neboli ovplyvnené slovenské mlyny, ktoré zabezpečujú spracovanie slovenskej pšenice a vytvárajú tým pridanú hodnotu na Slovensku. Vyzývame preto agrorezort a ministra Vlčana, aby v tejto veci predstavili kroky, ktoré ochránia slovenských spotrebiteľov aj slovenských spracovateľov. Mlynársko-pekárska vertikála je jednou z posledných kompletných potravinových vertikál v krajine, zabezpečujúca prácu viac ako 15-tisíc ľuďom," dodal Lapšanský.

SSM združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má sedem členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zabezpečujú viac ako 95 percent produkcie múky pre slovenských spotrebiteľov a zamestnávajú takmer 600 pracovníkov.