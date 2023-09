Je až osem oblastí, kde firmy z poľnohospodárskeho odvetvia môžu zoptimalizovať výdavky a zefektívniť hospodárenie. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej spoločnosti ERA, ktorá je špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem.

Poľnohospodársko-potravinársky sektor sa v súčasnosti vyznačuje vysokou mierou nestability, a to najmä v dôsledku takých faktorov, ako sú kolísajúce ceny komodít, meniace sa regulačné prostredie, nepredvídateľnosť klímy a vplyvy globálnych udalostí, ako je pandémia, vojny a podobne.

„Na zvládnutie týchto výziev a zabezpečenie dlhodobej stability je pre agropodniky rozhodujúce zamerať sa na optimalizáciu nákladov. Zatiaľ čo priamym nákladom, ako sú náklady na osivá, krmivá a hnojivá, sa často venuje veľká pozornosť, nepriame náklady tiež predstavujú podstatnú časť celkových výdavkov týchto firiem,“ upozornil na základe analýzy konzultant spoločnosti ERA Radovan Mik.

Investovať do energeticky efektívnych zariadení sa oplatí

Jednou z významných oblastí pohlcujúcou nemalé náklady sú energie. Práve investíciami do energeticky efektívnych zariadení a postupov dokážu agro- a potravinárske firmy významne znížiť nepriame náklady.

Druhou významnou oblasťou úspor nepriamych nákladov je zamedzenie plytvania, napríklad pri obalových materiáloch. „To jednak zefektívni prevádzku a ešte aj zníži množstvo odpadu,“ podotkol Mik. Starostlivosť o účtovníctvo, ľudské zdroje, IT alebo marketing tvoria nielen výrazné finančné náklady, ale musí na nich vyčleňovať personál a čas, ktorý by mohla investovať do vlastného biznisu.

Vyjednávanie lepších dohôd s dodávateľmi rovnako môže viesť k výraznému zníženiu nákladov. Školenia môžu zvýšiť efektivitu a produktivitu zamestnancov, čo vedie k dlhodobým úsporám nákladov. Príkladom môžu byť mnohé zahraničné, ale aj domáce poľnohospodárske podniky napríklad v mliekarenskom biznise, ktoré sa systematicky venujú vzdelávaniu, majú vlastné školiace strediská. Obdobne zlepšenie technológií môže zefektívniť administratívne úlohy a znížiť náklady na pracovnú silu.

Dôležité je poistné krytie

Alfou a omegou ochrany pred nepredvídateľnými udalosťami je správne nastavené poistné krytie a stratégia riadenia rizík. Špecializovaní poisťovací makléri na agrosektor môžu pomôcť nájsť správne poistenie na mieru potrieb firmy a za konkurenčné ceny, zatiaľ čo poradcovia v oblasti riadenia rizík môžu pomôcť pri identifikácii a zmierňovaní rizík, čím sa firma dokáže chrániť pred potenciálnymi stratami a súvisiacimi nákladmi.

Napokon aj pravidelná kontrola a analýza výdavkov môže pomôcť identifikovať potenciálne možnosti úspor nákladov. Zmenou dodávateľa hnojív a úpravou zavlažovacích postupov podľa štúdií ERA dokážu agrofirmy ušetriť 15 percent ročných výdavkov.