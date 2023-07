Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) zhoršila vyhliadky tohtoročného dopytu po rope, prvýkrát v tomto roku. Dôvodom sú makroekonomické tlaky vrátane zvyšujúcich sa úrokových sadzieb. Napriek tomu aj zhoršená prognóza predstavuje rekordnú úroveň dopytu.

IEA v najnovšej prognóze uviedla, že svetový dopyt po rope vzrastie tento rok o 2,2 milióna barelov denne. V predchádzajúcom odhade z minulého mesiaca počítala organizácia s rastom tohtoročného dopytu o 2,4 milióna barelov za deň. To je prvé zhoršenie prognózy rastu dopytu v tomto roku. Aj napriek tomu však celkový dopyt by mal v roku 2023 dosiahnuť rekordnú úroveň, a to 102,1 milióna barelov denne.

Hlavný podiel na raste dopytu po rope v tomto roku, až 70 percent, bude mať Čína, napriek tomu, že ekonomika nerastie tak, ako si vláda predstavovala. „Dopyt Číny po rope je stále obrovský, napriek rastu nezamestnanosti, opätovnému napätiu na trhu realít a celkovému poklesu podnikateľskej a spotrebiteľskej nálady," uviedla IEA v pravidelnej mesačnej správe o vývoji ropných trhov.

Zároveň však varovala, že „v dôsledku zložitého ekonomického prostredia sa svetový dopyt po rope začína dostávať pod tlak, v neposlednom rade pre prudké sprísňovanie menovej politiky v poslednom roku vo viacerých priemyselne rozvinutých ekonomikách". Centrálne banky v týchto ekonomikách za ostatný rok výrazne zvýšili úrokové sadzby s cieľom dostať infláciu pod kontrolu. Vysoké náklady na pôžičky však zasahujú do ekonomickej aktivity a zvyšujú riziko recesie, čo povedie k poklesu dopytu po rope.