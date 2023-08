Ratingová agentúra S&P Global znížila 21. augusta úverové ratingy a zmenila výhľad viacerých amerických bánk. Varovala, že riziká ohľadom financovania a slabšia ziskovosť pravdepodobne otestujú úverovú silu sektora. Informovala o tom agentúra Reuters. Podobný krok urobila pred dvoma týždňami z rovnakých dôvodov agentúra Moody 's Investors Service.

S&P znížila úverové hodnotenie bánk Associated Banc-Corp a Valley National Bancorp kvôli rizikám týkajúcim sa financovania a vyššej závislosti od sprostredkovaných vkladov. Znížila aj rating UMB Financial, Comerica Bank a Keycorp, čo zdôvodnila veľkým odlivom vkladov a prevládajúcimi vyššími úrokovými sadzbami.

Prudký nárast úrokových sadzieb sťažuje financovanie a likviditu mnohých amerických bánk, uviedla S&P. Dodala, že vklady držané bankami poistenými Federálnou spoločnosťou pre poistenie vkladov (FDIC) budú naďalej klesať, kým bude americká centrálna banka (Fed) prevádzkovať kvantitatívne sprísňovanie.

Ratingová agentúra tiež znížila výhľad ratingu S&T Bank a River City Bank zo stabilného na negatívny. Zdôvodnila to okrem iného vysokou expozíciou voči sektoru komerčných nehnuteľností. Agentúra Moody's začiatkom tohto mesiaca znížila rating desiatich bánk o jeden stupeň a zaradila šesť bankových gigantov, vrátane Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial do revízie kvôli možnému zníženiu ratingu.

Začiatkom tohto roka vyvolal krízu dôvery v americký bankový sektor krach finančných ústavov Silicon Valley Bank a Signature Bank. To viedlo k výberu vkladov v mnohých regionálnych bankách, hoci úrady zaviedli mimoriadne opatrenia, ktoré mali posilniť dôveru sporiteľov.