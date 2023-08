Agentúra Fitch Ratings zlepšila výhľad ratingu Rakúska z negatívneho na stabilný. Zároveň potvrdila rating dlhodobých záväzkov krajiny na úrovni AA+. To znamená, že Fitch v blízkej budúcnosti nezmení svoje hodnotenie úverovej bonity Rakúska. Agentúra zlepšenie výhľadu zdôvodnila znížením rizík ohrozujúcich dodávky energie.

Rakúsko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktorá stále nakupuje veľké množstvo ruského plynu dodávaného cez plynovody. Na tento plyn v prvom polroku pripadalo v priemere takmer 60 percent mesačného dovozu Rakúska. Tieto dodávky by sa mohli skončiť, ak Ukrajina a Gazprom nepredĺžia tranzitnú zmluvu platnú do konca roka 2024. Rakúsko by však podľa Fitch malo takúto situáciu zvládnuť, keďže krajina si zabezpečila prístup k neruskému plynu.

Fitch tiež poukázala na to, že rakúske zásobníky plynu vrátane štátnych strategických rezerv sú naplnené na 92 percent. Najväčší rakúsky verejný dodávateľ OMV tiež podnikol dôležité kroky na diverzifikáciu svojich zdrojov plynu v strednodobom a dlhodobom horizonte.

„Zlepšenie výhľadu ratingu je veľmi dobrou správou,“ uviedol vo vyhlásení rakúsky minister financií Magnus Brunner. „V prípade dodávok energie sa musíme stať nezávislými od ruského plynu. Rastúca diverzifikácia domácich dodávok energie ukazuje, že sme na správnej ceste,“ dodal Brunner.

Fitch očakáva, že rozpočtový deficit Rakúska klesne v tomto roku na tri percentá hrubého domáceho produktu a na 1,5 percenta HDP v roku 2024 z 3,2 percenta HDP v minulom roku. Verejný dlh by sa mal do konca roka 2023 znížiť na 76,6 percenta HDP a potom na 73,4 percenta HDP v roku 2025.