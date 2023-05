Americká agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu Spojených štátov na negatívny. To v praxi znamená, že by mohla v najbližších mesiacoch hodnotenie úverovej spoľahlivosti krajiny zhoršiť. USA majú aktuálne rating AAA, teda najvyšší. Agentúra Fitch svoje rozhodnutie zdôvodnila pokračujúcim sporom o zvýšenie dlhového stropu a hrozbou platobnej neschopnosti federálnej vlády.

„Spor o dlhový strop a neschopnosť amerických úradov seriózne riešiť strednodobé fiškálne problémy, ktoré povedú k rastu rozpočtových deficitov a rastúcemu dlhovému zaťaženiu, signalizujú riziká zhoršenia úverovej spoľahlivosti USA," uviedla agentúra Fitch.

V Spojených štátoch rozhoduje o tom, koľko peňazí si vláda môže požičať, parlament a nie vláda, píše agentúra DPA. Republikáni a demokrati sa už niekoľko týždňov sporia o zvýšenie dlhového stropu. Šéf Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy v stredu uviedol, že rokovania pokročili a po niekoľkohodinovej pauze budú pokračovať, uviedol Reuters.

Podľa prognóz ministerstva financií hrozí americkej vláde od začiatku júna platobná neschopnosť. Ak by k tomu došlo, mohlo by to vyústiť do globálnej finančnej krízy, píše DPA.

V roku 2011 republikánska väčšina v americkom parlamente tak dlho otáľala so zvýšením dlhového stropu, až bol prvýkrát v histórii znížený rating USA. Agentúra Standard & Poor 's vtedy odobrala USA najvyšší rating AAA a odvtedy ich hodnotí stupňom AA+, teda o jeden stupeň nižšie, pripomína DPA.