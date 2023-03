Firma Adidas zníži svoju dividendu pre rok 2022. Tento výrobca športového oblečenia okrem toho v stredu varoval, že značka by po ukončení spolupráce s raperom a módnym návrhárom Kanyem Westom mohla prvýkrát za posledných 30 rokov zaznamenať stratu, píše agentúra Reuters.

Reputácia firmy pre Westove antisemitské výroky utrpela. Generálny riaditeľ Adidasu Björn Gulden sa tak zaviazal značku od základov prekopať. Firma sa podľa neho musí vrátiť k svojim športových koreňom a pripraviť sa na rok „prechodu“, kým sa jej v roku 2024 opäť podarí generovať zisk.

„Z Adidasu znovu urobíme najlepšiu športovú značku na svete,“ prisľúbil Gulden.

Firma v rámci výročného valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v máji, odporučí skresať dividendu pre rok 2022 na 0,70 eur za akciu. Tá sa ešte v roku 2021 pohybovala na úrovni 3,30 eura.

Odkedy Adidas v októbri 2022 ukončil spoluprácu s Westom, ktorej súčasťou bol lukratívny rad tenisiek Yeezy, vzrástli akcie firmy o zhruba 40 percent. Stále ich však čaká dlhá cesta, kým sa zotavia z náročného obdobia rokov 2020 až 2021.

Značka v súčasnosti premýšľa, ako s nepredanými zásobami obuvi Yeezy naloží. Ukončením spolupráce firma v poslednom kvartáli roka 2022 prišla o 600 miliónov eur, pričom tento rok by jej brand Yeezy priniesol do kasy odhadom až 1,14 miliardy eur. Podľa Guldena by spoločnosť Adidas vo všeobecnosti mala znížiť svoj inventár a poskytovať menej zliav.

Ak sa firma rozhodne Westove produkty úplne vyradiť, príde o ďalších 474 miliónov eur. Spolu s jednorazovými výdavkami vo výške 189,7 milióna eur tak Adidas tento rok utrpí stratu približne 663,7 milióna eur.