Za predpokladu, že za účasť vo voľbách dostanú voliči 500-eurovú odmenu, voliť by išlo 89,2 percenta oslovených voličov. Bez odmeny by išlo k voľbám 67,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Analýzy Na hrane televízie Joj. Agentúra realizovala výskum od 7. do 13. marca na vzorke 1 000 respondentov.

Podľa prieskumu by 65,8 percenta opýtaných volilo stranu, ktorú plánovalo, a to aj napriek možnej 500-eurovej odmene. Stranu, ktorá im bude v tej chvíli sympatická, by kvôli odmene volilo 20,1 percenta účastníkov prieskumu. Voliť nepôjde 8,1 percenta respondentov, aj keby za účasť vo voľbách dostali odmenu, pričom 3,1 percenta by volilo stranu, ktorá danú odmenu vybavila. „Odmena by presvedčila hlavne voličov, ktorí zvyknú odpovedať, že nevedia koho by v súčasnosti volili, pričom 84 percent z nich by išlo za odmenu voliť, z respondentov odpovedajúcich pri klasických preferenciách, že nepôjdu voliť, by odmena motivovala 40,3 percenta,“ uviedla agentúra.