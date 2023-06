Najnovšie meranie dôveryhodnosti inštitúcií na Slovensku potvrdilo, že Slovenská akadémia vied je opäť najdôveryhodnejšou inštitúciou zo 14 porovnávaných. Akadémii úplne alebo skôr dôveruje 73,3 percenta respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

To, že sa SAV pravidelne od roku 2016 umiestňuje na popredných priečkach prieskumu dôveryhodnosti, je podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka nesmierne potešiteľné. „Znamená to toľko, že spoločnosť oceňuje výstupy SAV, ktoré sú prezentované na verejnosti. Tento potenciál by akadémia mohla využiť aj v budúcnosti, napríklad na boj s hoaxami a nepodloženými tvrdeniami," zhodnotil výsledok.

Podobne aj slovenské vysoké školy si udržujú vysokú mieru dôvery. Úplne alebo skôr im dôveruje 73,1 percenta respondentov. „Potešujúce je, že v čase všeobecného poklesu dôvery v inštitúcie na Slovensku sa na prvých miestach dôveryhodnosti umiestňujú spolu so Slovenskou akadémiou vied aj slovenské vysoké školy," uviedol riaditeľ Sociologického ústavu SAV Miloslav Bahna.

Najmenšiu mieru dôvery získali Národná rada (dôveruje jej úplne alebo skôr 20,6 percenta), súdny a právny systém (33 percent) a veľké firmy a korporácie (34,2 percenta).

Z hľadiska SAV je potešujúci aj dlhodobý trend poklesu podielu respondentov, ktorí na otázku o dôvere k SAV neuvádzajú odpoveď. Od výskumu v roku 2016 klesol tento podiel z 8,9 percenta na 5,7 percenta respondentov. Podiel respondentov, ktorí SAV dôverujú, je medzi respondentmi, ktorí na otázku vo výskume o dôvere voči SAV odpoveď uviedli, až 77,8 percenta.

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 012 respondentov od 24. do 31. mája 2023.