„Bez názvu“ – týždenný newsletter Adama Valčeka

Politická strana Smer vo štvrtok zverejnila dva krátke útržky z neoficiálneho rozhovoru medzi skupinou policajtov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo vyšetrovateľa Jána Čurillu a trestne stíhaným bývalým prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem, ktorý je kľúčovým spolupracujúcim svedkom NAKA a špeciálnej prokuratúry proti bývalým verejným funkcionárom a vplyvným podnikateľom z éry Smeru.

Kanceláriu NAKA legálne odpočúvala policajná inšpekcia pre podozrenie, že dochádza k manipulácii vyšetrovaní. Záznamy odpočúvania už dlhšie unikajú na verejnosť. Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že ich dostávajú anonymne a tak to podľa neho bolo aj teraz.

Čo tvrdí Fico. Predseda Smeru vo štvrtok vyhlásil, že dva útržky z debaty s Imreczem dokazujú, že v kauze nazvanej Súmrak klame vo výpovedi proti nemu a exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Imrecze svedčí, že spolu s riaditeľom daňovej kriminálky Ladislavom Makóom v roku 2017 špičkám Smeru neoprávnene poskytli informácie o daňovej afére firmy bývalého prezidenta Andreja Kisku KTAG, ktoré strana následne použila v politickom zápase s Kiskom.

„Nie, počkajte, ešte raz, tu si musíme hovoriť pravdu. Pamätám si stretnutie u Fica v kancelárii, kde bol aj Kaliňák, kde som bol s Makóom a niečo sme riešili. Stopercentne sme nepreberali spis Kisku. To, to viem odprisahať hej, že som nevidel daňový spis na stole, z ktorého by sme čítali. To stopercentne viem odprisahať. Aj to, že neviem kto unikol dáta z toho spisu, hej,“ hovorí Imrecze na nahrávke.

Jej symbolom sa však pravdepodobne stane zmienka o striebornom Volkswagene Passat. Policajti totiž Imreczemu opakujú, že oni vedia, ako to naozaj bolo na stretnutí s Ficom a Kaliňákom. Usilujú sa, aby si na to Imrecze na základe ich informácií spomenul.

„Bolo trošku nasnežené, došli ste na striebornom Passate, buď vy alebo niekto druhý,“ hovorí jeden z policajtov. „Strieborný Passat ja som nikdy nepoužíval,“ oponuje Imrecze. „Niekto druhý hovorím, bolo tam viac osôb naraz, medzi ktorými ste mali byť aj vy,“ dopovedá policajt.

Imrecze si však na mieste na nič také nespomenul. V neskoršej oficiálnej výpovedi proti Ficovi a Kaliňákovi už uviedol: „Na stretnutie sme išli následne v služobnom aute Makóa, určite to bol Volkswagen Passat a myslím si, že striebornej farby.“

Čo nahrávka nedokazuje. Podľa Fica nahrávka dokazuje, že obvinenie v kauze Súmrak je od základu vymyslené. To sa však na základe dvoch krátkych útržkov nedá povedať.

Predseda Smeru vo štvrtok opakovane vyhlásil, že novinárom, ktorí o to prejavia individuálny záujem, pustia celý záznam, ktorý dostali od anonyma. Ešte vo štvrtok som o to požiadal a v piatok mi ho hovorca Smeru Ján Mažgút pustil. Zverejnené útržky pochádzajú z asi dvadsať minút dlhej nahrávky, ktorá zachytáva celé stretnutia Imreczeho s policajtami – začína ich príchodom do odpočúvanej kancelárie a končí odchodom z nej.

Ani celá nahrávka však nedokazuje, že samotné obvinenie v kauze Súmrak by bolo od základu vymyslené. Z kontextu diskusie totiž implicitne vyplýva, že Imrecze o samotnom vynášaní informácií o daňovej afére Kiskovi hovoril už skôr – každý, koho hlas je na nahrávke zachytený, totiž vedel, o čom sa debatuje, hoci si k tomu neurobili žiadny úvod. Korešponduje to s informáciou Denníka N, že Imrecze vynášanie informácií o Kiskovej kauze spomenul už pred týmto neoficiálnym stretnutím v inej oficiálnej výpovedi.

Nahrávka však spochybňuje výpovede, ktoré Imrecze v tomto prípade urobil neskôr a mohli byť ovplyvnené informáciami, ktoré mu mohli vsugerovať vyšetrovatelia svojimi otázkami. Bývalý prezident finančnej správy aj po zverejnení nahrávky trvá na tom, že ho na výpovede nikto nenavádzal.

Nejasnosti so spisom. Ficov kľúčový argument je, že Imrecze na nahrávke priznáva, že si nikdy neštudovali spis k daňovej afére Kiskovej firmy. Ani z celej nahrávky sa však nedá pochopiť kontext policajných otázok k tomuto spisu. Asi by na to bolo treba poznať ďalšie detaily z priebehu vyšetrovania.

Fico s Kaliňákom totiž boli v kauze Súmrak nakoniec stíhaní za to, že Kisku diskreditovali na základe „analýzy k daňovému deliktu“ jeho firmy, ku ktorej sa podľa NAKA dostali neoprávnene. Neboli stíhaní za to, že by mali prístup priamo k daňovému spisu. Analýzu mal podľa Imreczeho dodať šéf daňovej kriminálky Makó.

Imrecze na nahrávke opakovane vyjadruje, že daňový spis nemal k dispozícii a preto si v ňom ani spoločne so špičkami Smeru nečítali. Spomína aj konkrétnu osobu, ktorá ho z finančnej správy vyniesla.

Čo nahrávka dokazuje. Začiatkom roka 2022 zverejnil sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko na Právnych listoch článok, ktorý sa mi vtedy zdal prehnaný. V praxi sa podľa vlastných slov stretol s takzvanou preparáciou obvineného s cieľom získať od neho priznanie a usvedčujúce svedectvo, čo považuje za nezákonný postup.

Podľa Šamka sa skladá z väzby a pokračuje nadviazaním a prehlbovaním pozitívneho vzťahu medzi obvineným a vyšetrovateľom. Nasledujú opakované neoficiálne diskusie medzi nimi, pri ktorých vyšetrovateľ cibrí pamäť obvineného informáciami, na ktoré si predtým sám nepamätal. Takáto preparácia podľa sudcu vrcholí detailnou výpoveďou obvineného už podľa očakávaní vyšetrovateľov.

Škandalóznosť nahrávky, z ktorej Smer pustil dva útržky, tkvie v tom, že na skutočnom príklade ukazuje postup, ktorý zodpovedá Šamkom opísanej šablóne – hoci ešte vlani sa zdala prehnaná.

Z úvodu cítiť uvoľnenú atmosféru medzi Imreczem a policajtami. Žoviálne žartujú o dôsledkoch pitia kávy. Zdôveruje sa im, že sa priznal, pretože podľa neho by na neho všetci bývalí kumpáni zabudli. Rozpráva, že s každým ďalším stretnutím a výpoveďou sa cíti lepšie. Ukazuje zraniteľnosti – ako prežíval zásah polície, pri ktorom bol zadržaný, že si z neho máločo pamätá, ale bál sa, že mu zastrelia psa. Policajti sa snažia, aby si spomenul na stretnutia s Ficom o Kiskovej daňovej afére na základe ich informácií. On však opakuje, že si ich pamätá inak. „Už teraz by som sa priznal,“ prehodí, aby zdôraznil, že nemá dôvod už nič tajiť. Policajti naproti tomu rozprávajú, že „vieme detaily“, „možno si to nepamätáte“, „malo to tak byť“ a podobne. Opakujú detaily stretnutí, o ktorých samotný Imrecze predtým nevypovedal. Niekdajší prezident finančnej správy viackrát opisuje stretnutie inak. Stále si nevie spomenúť tak, ako mu to vyšetrovatelia opisujú. Jeden z policajtov napokon povie, že „ja vás nepresviedčam“. Ale zároveň s nádejou v hlase dodá: „Porozmýšľajte...,“ a za chvíľku Imrecze odchádza naspäť do väzby.

Niečo také by bolo na oficiálnom výsluchu neprijateľné. Podľa Trestného poriadku sa totiž „obvinenému nesmú klásť otázky, v ktorých je obsiahnuté, ako na otázku odpovedať, otázky klamlivé ani otázky, ktoré by obsahovali skutočnosti, ktoré sa majú zistiť až z výpovede“.

Na neoficiálne stretnutia obvineného s policajtami sa však žiadne takéto pravidlá nevzťahujú. Sudca Šamko vo vlaňajšom článku preto prišiel s pár návrhmi na zmenu, ktoré sú však utopistické, pretože by viedli iba k tomu, že by existovali neoficiálne verzie neoficiálnych stretnutí. Navrhol totiž, aby sa všetky stretnutia akéhokoľvek druhu medzi obvinenými a vyšetrovateľmi nahrávali a aby aj na tie neoficiálne bol volaný obhajca.

V pondelok (24. apríla) Denník N a Aktuality.sk po vypočutí celej nahrávky priniesli jej zásadne odlišné interpretácie než tú, ktorú predostrieram vyššie – odporúčam preto si pre vytvorenie vlastného názoru prečítať aj oba ich články (odkazy tu a tu). V tomto momente by bolo pravdepodobne najlepšie zverejnenie celej nahrávky, aby verejnosť autenticky navnímala jednotlivé nahraté vyjadrenia či tón, ktorým znejú a tak sama posúdila, ktorá interpretácia je bližšie k realite. Smer sa však zdráha celú nahrávku zverejniť, vysvetľuje to tak, že idú podať trestné oznámenie pre podozrenie z manipulácie výpovedí a nechcú, aby sa nahrávka šírila.

V noci z pondelka na utorok však došlo k zverejneniu doslovného prepisu celej 20-minútovej nahrávky, nájdete ho na tomto odkaze. Následne v utorok (25. apríla) večer došlo k zverejneniu celej nahrávky Denníkom N a Aktualitami, vypočuť si ju môžete tu.

Čo bude ďalej. To, aký výrazný vplyv mala sugestívna debata s vyšetrovateľmi na Imreczeho pamäť, sa nedá teraz povedať a po správnosti by to niekto mal vyšetriť. Prinajmenšom z dvoch informácií z nahrávky vyplýva podozrenie, že to v ňom stopy mohlo zanechať.