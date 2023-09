„Bez názvu“ – týždenný newsletter Adama Valčeka

Na budúci víkend Bez názvu nevyjde, pretože budem sledovať volebnú noc a povolebné diskusie a analýzy. Zároveň predpokladám, že akékoľvek iné témy by sa stratili v udalostiach prvých povolebných hodín a dní.

Súd zrušil zaistenie majetku Dušana Kováčika, k otázkam o férovosti sa opäť nevyjadril

Odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je bližšie k tomu, aby mu špeciálna prokuratúra nechala k dispozícii aspoň časť peňazí na bankových účtoch.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Igor Králik totiž ešte začiatkom septembra zrušil dva roky trvajúce zaistenie jeho majetku. „Uznesenie prokurátora nebolo dostatočne odôvodnené v súvislosti s majetkom, ktorý nepodlieha zaisteniu,“ uviedol sudca I. Králik.

Pred dvomi rokmi I. Králik rovnakú sťažnosť niekdajšieho špeciálneho prokurátora proti zaisteniu majetku odmietol. Ústavný súd však medzičasom konštatoval (III. ÚS 65/2023), že tým porušil jeho práva.

Špeciálna prokuratúra mu majetok zaistila v roku 2021 v rámci vyšetrovania kauzy Očistec, kde je obvinený. V prípade dokázania viny mu totiž hrozí trest prepadnutia majetku.

Očistec je o podozreniach, že v ére Smeru mala vplyv na políciu skupina okolo podnikateľa Norberta Bödöra. V prípade už je podaná obžaloba. Špecializovaný trestný súd ešte nerozhodol, či ju príjme a nariadi hlavné pojednávanie.

Obranu D. Kováčika proti zaisteniu majetku sledujem dlho (napríklad tu a tu), pretože nastoľuje otázku, či je fér obvineným zablokovať a neskôr po prípadnom odsúdení brať aj legálny majetok.

Táto téma pritom ďaleko presahuje trestné stíhanie niekdajšieho špeciálneho prokurátora. Vzťahuje sa totiž nielen na podozrenia z korupcie, ale napríklad aj na prípady výroby domácich liečivých preparátov z konope, pri ktorých má verejnosť väčšie sympatie k obžalovaným a tak je ochotnejšia počúvať argumenty, ktoré spochybňujú férovosť trestu prepadnutia majetku.

S otázkami na Súdny dvor EÚ opäť nepochodil. Najprv tá nudnejšia, ale zo širšej perspektívy podstatnejšia časť rozhodnutia sudcu I. Králika.

D. Kováčik už vlani uspel s ústavnou sťažnosťou (III. ÚS 251/2022) proti zablokovaniu majetku vo svojom prvom trestnom prípade. Medzičasom v ňom bol právoplatne odsúdený na osem rokov odňatia slobody a peňažný trest 100-tisíc eur. Podľa súdu vzal 50-tisíc eur za to, že špeciálna prokuratúra pod jeho vedením nepodá sťažnosť proti prepusteniu mafiána Ľubomíra Kudličku z väzby.

Už v tomto prvom prípade žiadal, aby sa Špecializovaný trestný súd obrátil na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) s otázkami, či je slovenský Trestný poriadok v súlade s európskou smernicou o zaistení a konfiškácii majetku z trestnej činnosti, keď postihuje majetok bez rozdielu na to, či má legálny alebo nelegálny pôvod.

To isté potom D. Kováčik namietal aj pri druhom zaistení majetku v kauze Očistec, kde rozhodoval sudca I. Králik.

Ústavný súd aj v tomto prípade potvrdil, že Špecializovaný trestný súd musí bližšie vysvetliť, prečo odmietol návrh obhajcu D. Kováčika, aby sa obrátil na Súdny dvor EÚ – a odmietnuť ho môže podľa Ústavného súdu iba v troch prípadoch: ak je otázka irelevantná, ak už bola v inom konaní zodpovedaná alebo je nastolená téma natoľko jasná, že „neponecháva priestor pre žiadne primerané pochybnosti“.

Sudca I. Králik síce zaistenie majetku niekdajšieho funkcionára prokuratúry zrušil, ale k návrhu jeho obhajcov, aby sa obrátil na Súdny dvor EÚ sa v rozhodnutí nevyjadril – a to napriek tomu, že to bol jeden z dôvodov, prečo Ústavný súd predchádzajúce rozhodnutie tohto sudcu zrušil.

Práve tieto otázky by pritom mali význam aj pre všetky ďalšie prípady, v ktorých prokuratúra zaistila obvineným všetok majetok bez ohľadu na jeho pôvod. Ak by totiž Súdny dvor EÚ odpovedal, že takéto zaisťovanie majetku nie je fér, rozhodnutie by bolo záväzné pre všetky obdobné prípady, nielen pre kauzu D. Kováčika.

Teraz však už bude pre bývalého špeciálneho prokurátora ťažšie opätovne namietať, že sudca I. Králik sa na Súdny dvor EÚ neobrátil a ani tento postup nevysvetlil. Zaistenie majetku totiž zrušil, hoci z iného dôvodu. Pre D. Kováčika tak bude náročnejšie obhájiť argument, že by ho toto súdne rozhodnutie poškodilo – hoci nereaguje na všetky výčitky Ústavného súdu.

Zaistili mu prostriedky, ktoré sú podľa súdu legálne a podľa zákona sa nedajú zaistiť. Sudca Špecializovaného trestného súdu I. Králik zaistenie majetku zrušil pre iný dôvod, na ktorý D. Kováčik poukazoval. Aj v ňom mu dal Ústavný súd za pravdu.