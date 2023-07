Všeobecná zdravotná poisťovňa poisťuje tisíce už nežijúcich poistencov, takzvaných mŕtvych duší. Štátna zdravotná poisťovňa za nich naďalej dostáva financie na základe prerozdelenia poistného medzi zdravotnými poisťovňami. Ich výška by sa mala pohybovať okolo 2,5 milióna eur ročne. Ide však o peniaze, na ktoré poisťovňa nemá nárok.

Isté percento poistencov totiž podľa hlavného lekára Bratislavského samosprávneho kraja Tomáša Szalaya a kandidáta strany SASKA nemá svojho kapitujúceho všeobecného lekára. Najvyšší podiel takýchto poistencov je navyše medzi najstaršími ľuďmi. „Ktorí by mali byť najchorľavejší a najčastejšie by mali spotrebovávať zdravotnú starostlivosť. Práve títo nemali svojho všeobecného lekára. Zhodou okolností sa sústreďovali do jednej poisťovne, do VšZP“, povedal T. Szalay.

Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že sa stala stredobodom predvolebnej kampane v téme zdravotníctvo. Záujmy politikov podľa poisťovne prekročili elementárnu úctu k zosnulým občanom, čo označila za morálne neprípustné a eticky zvrátené. Na prideľovanie miliónov eur ročne bez nároku však nereagovala.

Najstarší občania bez zdravotnej starostlivosti

V Centrálnom registri poistencov, ktorý spravuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je zhruba 2 800 poistencov, ktorí majú viac ako 100 rokov. Podľa rôznych zdrojov však na Slovensku žije takýchto ľudí 400 až 700. Kým najstaršou žijúcou osobou na svete je 116 ročná Španielka María Branyas Morera, ktorá je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov, Tomášovi Szalayovi sa podarilo identifikovať poistenca VšZP, ktorý má až 132 rokov. V takomto prípade je zrejmé, že osoba už nežije. V prípade sto ročných to však isté nie je. Viac ale môže prezradiť spotreba zdravotnej starostlivosti.