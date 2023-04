Poslanci parlamentu a rovnako vláda by sa mali podľa poslanca strany SASKA Mariána Viskupiča začať zaoberať pomocou ekonomike tak, aby bola silnejšia, aby produkovala viac pridanej hodnoty a aby vytvorila vyššiu zamestnanosť. Politici podľa neho bezhlavo plytvajú peniazmi, a to napriek vysokému deficitu. Problémom je aj vysoké zdaňovanie. „Tu má asi každý pocit, akoby firmy, ekonomika a aj ľudia neboli zdaňovaní vôbec. Ale to zdanenie už teraz je vysoké," povedal v diskusnej relácii Pus 7 dní Karty na stôl.

Práve vyšším zdanením však klesá konkurencieschopnosť, ktorá následne spôsobuje ďalšie problémy v ekonomike. Zmyslom štátu podľa M. Viskupiča nie je peniaze rozdávať, ale skôr každému umožniť, aby mohol pracovať za rozumných podmienok a dokázal sa uživiť sám.

Stabilný bankový sektor

Banky za minulý rok vykázali podľa Erika Tomáša z Hlasu-SD zisk 830 miliónov eur. Preto je podľa neho nevyhnutné uvažovať o zavedení špeciálneho bankového odvodu, ktorý by pokryl náklady na sociálne opatrenia.

Výhodou Slovenska však podľa M. Viskupiča je, že má stabilný bankový sektor, teda takzvanú chrbtovú kosť ekonomiky. „Tu je potrebné vnímať to, ako rýchlo sa to dokáže otočiť. Veď Silicon Valley Bank padla behom 48 hodín. A my namiesto toho, aby sme fungovali a boli zodpovední, tak hľadáme, koho by sme ešte mohli zdaniť, komu situáciu zhoršiť," dodal poslanec s tým, že v dôsledku zdaňovania sa môžu v horšej situácii ocitnúť aj samotné banky.

Z pohľadu verejnosti však už teraz sú bankové poplatky mimoriadne vysoké. Otázkou je, prečo by banky, ktoré majú rekordné zisky, nemohli byť solidárne voči ľuďom, ktorí v nich majú vložené vlastné peniaze a na ktorých de facto zarábajú. Poplatky väčšinou platia chudobnejší. Keď však dôjde k vyššiemu zdaneniu banky, následkom bude to, že bankové poplatky neklesnú. Práve naopak. „Každé zvýšenie daní vo finále zaplatí občan. Bohužiaľ, pri bankách platí, že chudobnejší zaplatí viac," podotkol M. Viskupič s tým že toto nie je efektívna cesta, ako ani ďalšie zdaňovanie iných sektorov ekonomiky.

Strana bohatých

Podľa poslanca strany Hlas-SD Erika Tomáša sú síce tvrdenia M. Viskupiča legitímne, no postoj strany SASKA iba potvrdzuje to, že strana nadŕža bohatým bankám a firmám. Kým strana Hlas-SD je strana seniorov, rodín a ľudí odkázaných na štát. Aj na základe týchto priepastných rozdielov je teda jasné, že spolupráca strán Hlas-SD, SASKA a Progresívne Slovensko je iba klebetou. „Jednoducho by tam žiadna kompatibilita nebola, alebo by sa hľadala veľmi ťažko. A preto hovorím, že tie klebety nie sú pravdivé. Strana Hlas-SD nikdy nepodnikla žiadny krok ku koalícii so SASKOU alebo PS. Žiadne rokovania, žiadne vyjadrenia o koalícii neboli," reagoval Erik Tomáš.

Na otázku, či je SASKE bližší Peter Pellegrini ako Robert Fico, Marián Viskupič odpovedal kladne. Erik Tomáš však vzápätí reagoval, že o koalíciách rozhodnú voliči vo voľbách. Voliči vo voľbách nerozhodnú len o tom, koľko mandátov ktorá strana bude mať, ale aj o tom, akú koalíciu si želajú.

Sociálne opatrenia za každú cenu?

Strana Hlas podľa Erika Tomáša robí číru sociálnu demokraciu, a aj preto je úzka spolupráca s liberálnymi stranami vylúčená. Ako pripomenul, Hlas-SD predložil počas dvaapolročnej diskusie v parlamente zhruba 50 zákonov, ktoré boli sociálne.

Marián Viskupič si však myslí, že nie je možné vždy a za každú cenu prinášať sociálne opatrenia a sociálne rozhodnutia. SASKA je podľa neho jedinou stranou, ktorá sa zastáva aj tých, ktorí vytvárajú hodnoty. A to sú presne tí, ktorí dávajú ľuďom prácu. Najväčšiu mieru zamestnanosti na Slovensku stále produkujú firmy a súkromný sektor. „A ak ich za každú cenu škrtíte vyššími daňami a zhoršením konkurencieschopnosti a ďalšou byrokraciou, tak sa im bude jednoducho žiť ťažšie a budú produkovať menej práce pre ľudí,“ vysvetlil M. Viskupič.

Sociálny systém napriek tomu považuje za dôležitý, no dôležitá je v tomto prípade cielenosť dávok. No netreba vynechávať z hry ekonomiku, tvorcov hodnôt, ale vytvárať im lepšie podmienky, pretože „snom žiadneho občana nie je, aby mu štát poslal nejakú dávku. Cieľom každého občana je mať prácu dobre zaplatenú a v dobrých podmienkach a žiť tak, že si vie kúpiť všetko, čo potrebuje".