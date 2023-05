Od prvého júna prestane fungovať urgent v Nemocnici Malacky. Bratislavský samosprávny kraj tak stojí pred problémom zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Súkromný prevádzkovateľ nemocnice už nie je schopný naďalej zabezpečovať urgentnú starostlivosť. „Nebolo to ani tak z finančných dôvodov, ako z dôvodu nedostatku personálu, a to lekárov aj sestier," potvrdil bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj bol podľa J. Drobu pripravený poskytnúť nemocnici riešenia. A to formou dofinancovania tak, ako to robil kraj v minulosti. Prevádzkovateľ nemocnice však kraj informoval o tom, že ak by aj mal náklady čiastočne financované štátom, mestom Malacky a zároveň aj Bratislavským samosprávnym krajom, tento typ služieb už jednoducho nie je schopný poskytovať.