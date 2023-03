Od utorka sa na pultoch amerických kníhkupectiev objavuje jeho dlho očakávaná kniha. Pod názvom The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival sú na viac ako 250 stranách publikované jeho predstavy o ďalšej budúcnosti Spojených štátov. DeSantis je považovaný za najväčšieho rivala Donalda Trumpa, no na oznámenie jeho prezidentskej kandidatúry sa zatiaľ čaká.



Donald Trump ho však za svojho najvýraznejšieho protikandidáta zrejme považuje, čo naznačil aj vo svojom najnovšom statuse na sieti Truth Social. DeSantisa na sieťach a aj v neformálnych rozhovoroch označuje ako „Desanctus“ či „Desanctimonious“. Aj keď inde zase okamžite vyvracia prílišný záujem o DeSantisovu osobu a tvrdí, že na vymýšľanie prezývok nemá čas.

V uplynulom období Trump však vehementne poukazoval na veci, ktoré sa mu na politike floridského guvernéra nepáčia. Okrem iného opakovane kritizoval jeho prístup k pandémii covidu.

Akékoľvek spustenie prezidentskej kampane by sa mohlo začať až koncom jari, prípadne začiatkom leta, keď sa skončí aktuálne legislatívne obdobie na Floride, uviedli pre Fox News zdroje blízke DeSantisovi. On sám v rozhovore pre spravodajskú televíziu reagoval: „Nenechávam sa rozrušiť žiadnym okolitým hlukom a budem sa snažiť ďalej presadiť zmeny zákonov, ktoré sú pre Floridu dôležité“.

Kritizuje postupy na školách

Usiluje sa napríklad o to, aby miestne školy obmedzili pôsobnosť hnutia Diversity, Equity, Inclusion and Justice (DEIJ). Hnutie, ktoré presadzuje inklúziu a rôznorodosť, podľa neho prekračuje hranice a do škôl sa snaží zaviesť škodlivý obsah v rámci tém rodovej identity či sexuálnej orientácie.

Podrobnosti popísal v správe, v ktorej poukázal na to, že Štátny univerzitný systém na Floride (SUSF) plánuje len v tomto akademickom roku minúť viac ako 34 miliónov dolárov na výdavky tohto hnutia, teda na rôzne kurzy, centrá a projekty, ktoré sa s ním spájajú. Floridský guvernér tvrdí, že hnutie „infikovalo celý americký vzdelávací systém – od predškolských zariadení až po univerzity“.

Ďalším krokom bolo, že zastavil špeciálne daňové podmienky a štatút pre spoločnosť Disney, ktorá je najväčším zamestnávateľom na Floride.