Už počas prvého funkčného obdobia Donald Trump ostro kritizoval obnoviteľné zdroje energie, no do priamej legislatívnej konfrontácie s nimi sa nepustil. Sektor tak paradoxne zažil počas jeho vlády výrazný rast investícií. Po návrate do Bieleho domu sa však situácia radikálne zmenila.
Hneď v prvý deň druhého mandátu Trump podpísal výkonný príkaz, ktorým na neurčito zablokoval schvaľovanie nových veterných elektrární. Následne jeho legislatíva skrátila obdobie, počas ktorého mohli projekty čerpať daňové úľavy pôvodne garantované Bidenovým zákonom o znižovaní inflácie.
Najväčšou hrozbou sa však stalo využívanie prezidentských právomocí na zastavenie už schválených projektov. Tie často disponovali všetkými povoleniami a boli v pokročilom štádiu výstavby. Trump pritom nazval veternú a solárnu energiu „podvodom storočia“ a ich financovanie obvinil z prudkého rastu cien elektriny, ktoré predbiehajú infláciu viac než dvojnásobne.
TRUMP VOWS TO HALT APPROVALS FOR WIND & SOLAR PROJECTS: "SCAM OF THE CENTURY" pic.twitter.com/F9UDp85gsf— Josh Caplan (@joshdcaplan) August 20, 2025
Masívne rušenie projektov
Trumpova rétorika sa rýchlo prejavila aj v praxi. Dánska energetická spoločnosť Ørsted, jeden z globálnych lídrov v oblasti veternej energie, utrpela ťažkú ranu. Federálny úrad pre riadenie oceánskej energie vydal príkaz na okamžité zastavenie prác na jej projekte pri pobreží Nového Anglicka.
Projekt v hodnote 1,5 miliardy dolárov bol už zo štyroch pätín dokončený. Odôvodnenie? Nešpecifikované „obavy súvisiace s ochranou záujmov národnej bezpečnosti“. Tento krok je obzvlášť prekvapivý, keďže Dánsko je dlhoročným spojencom USA. V reakcii na to akcie spoločnosti Ørsted klesli v tomto roku o viac ako 40 percent na rekordné minimum.
Prípad Ørsted však nie je ojedinelý. Minulý týždeň ministerstvo vnútra oznámilo, že zruší federálne schválenie veternej farmy pri pobreží Marylandu, ktorá bola spoločným podnikom medzi Apollo Global Management a talianskou firmou Toto Holding.
Začiatkom mesiaca vláda zrušila schválenie veternej farmy v Idahu, tentoraz s odvolaním sa na „právne nedostatky“. V apríli minister vnútra Doug Burgum nariadil nórskej spoločnosti Equinor, aby zastavila výstavbu veterného projektu pri pobreží New Yorku v hodnote päť miliárd dolárov. „Tieto kroky vysielajú jasný signál: investovať do obnoviteľných zdrojov v USA je mimoriadne riskantné, najmä ak ide o rozsiahle offshore projekty,“ píše britský magazín Financial Times.
Európa drží zelený náskok
Reakcia investorov na seba nenechala dlho čakať. Nemecká RWE už v apríli zastavila práce na troch projektoch v USA a ako dôvod uviedla „politický vývoj“. Japonské Mitsubishi upustilo od plánu na plávajúcu veternú farmu pri Maine, zatiaľ čo TotalEnergies a Shell zrušili viaceré plánované investície.
Najnovšie investičné údaje jasne ukazujú efekt Trumpovej politiky. Celkové investície do solárnych a veterných projektov v USA dosiahli v prvom polroku 35 miliárd dolárov, čo predstavuje pokles o viac než tretinu v porovnaní s druhou polovicou minulého roka. Naopak, investície v EÚ vystrelili na 75 miliárd dolárov, čo je nárast o 63 percent.
Rast investícií v EÚ bol obzvlášť výrazný v oblasti veternej energie, ktorá dosiahla rekordných 40 miliárd dolárov. V USA sa v prvom polroku tohto roka investovalo do veternej energie len 3,8 miliardy dolárov - najmenej od roku 2014. Do projektov na mori neputoval ani cent.
„Firmy si uvedomujú, že s Trumpom vo funkcii nie je možné považovať USA za spoľahlivého partnera pre investície do obnoviteľných zdrojov. Európa naopak aktívne pracuje na znižovaní závislosti od ruského plynu a posilňovaní vlastnej energetickej nezávislosti,“ tvrdia analytici Financial Times a dodávajú, že táto situácia sa stáva obojstranne výhodnou. „Investori hľadajú stabilné prostredie - a EÚ im ho ponúka,“ konštatujú.